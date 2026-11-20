Η γκαλερί Σκουφά εγκαινίασε μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στον σπουδαίο και ιστορικό καλλιτέχνη Γιάννη Γαΐτη, σε συνεργασία με την κόρη του Λορέττα Γαΐτη. Η έκθεση περιλαμβάνει μια επιλεγμένη ενότητα έργων από διαφορετικές περιόδους του καλλιτέχνη, που προέρχονται από το προσωπικό ατελιέ του, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται πρώτη φορά.

Από τον Δημήτρη Λυμπερόπουλο

ΟΓαΐτης είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες και πρωτοπόρους του μεταπολεμικού μοντερνισμού. Υποστηρικτής των νέων ευρωπαϊκών ρευμάτων της εποχής, έχει αφήσει με το προσωπικό του καλλιτεχνικό ιδίωμα το αποτύπωμά του στην ελληνική τέχνη. Κύριο γνώρισμα της καλλιτεχνικής παραγωγής του αποτελούν τα «ανθρωπάκια»του, που μέχρι και σήμερα είναι σύμβολο της μαζικοποίησης του ανθρώπου, θέτοντας κύρια ερωτήματα για τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Πλήθος φιλότεχνων και συλλεκτών έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια της νέας ατομικής έκθεσης της εικαστικού Χριστίνας Λάππα με τίτλο«Parroting» στη CL Art Gallery. Την παράσταση έκλεψαν οι πολύχρωμοι παπαγάλοι, καθώς οι μορφές τους αποκτούν σχεδόν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και μετατρέπονται σε συμβολικούς καθρέφτες της συμπεριφοράς μας.