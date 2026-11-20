Φτωχότερος είναι ο χώρος της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου μετά τον θάνατο του Άκη Αποστολίδη, ενός επαγγελματία που εργάστηκε επί σειρά ετών πίσω από τις κάμερες, συμβάλλοντας στην εικόνα αγαπημένων τηλεοπτικών παραγωγών και κινηματογραφικών έργων. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης Κώστας Κωστόπουλος, μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, αποκαλύπτοντας παράλληλα πού και πότε θα πραγματοποιηθεί ο αποχαιρετισμός.

Ο Άκης Αποστολίδης είχε διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής, συμμετέχοντας σε σειρές που γνώρισαν μεγάλη απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό. Η δουλειά του συνδέθηκε με παραγωγές όπως οι «Περί Ανέμων και Υδάτων», «Κλινική Περίπτωση», «Το Σπίτι της Έμμας» και «Της Αγάπης Μαχαιριάς».

Η παρουσία του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη μικρή οθόνη. Στον κινηματογράφο είχε συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στην ταινία «Πέτρινα Χρόνια» του Παντελή Βούλγαρη, όπου εργάστηκε ως βοηθός διευθυντή φωτογραφίας.

Το τελευταίο αντίο στον Άκη Αποστολίδη

Ο Κώστας Κωστόπουλος αποχαιρέτησε δημόσια τον συνεργάτη του, ενημερώνοντας όσους επιθυμούν να βρεθούν στην τελετή για τις λεπτομέρειες της αποχαιρετιστήριας συνάντησης.

«Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Άκη Αποστολίδη την Τρίτη 10:30 στην “Βίλλα Στέλλα” στο Ηράκλειο και μετά 13:00 στη Ριτσώνα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποχαιρετισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στη Βίλλα Στέλλα στο Ηράκλειο Αττικής, ενώ στις 13:00 θα ακολουθήσει η τελετή στη Ριτσώνα.