Με τα μάτια της «Μέδουσας»

Τον χειμώνα οι άνθρωποι γίνονται πιο εσωστρεφείς. Κρυώνουν, βιάζονται να γυρίσουν σπίτι, δεν έχουν πολλή όρεξη για δημόσιες σχέσεις. Στις 6 το απόγευμα βλέπεις έναν άντρα να καπνίζει έξω από ένα κλειστό κατάστημα, μια γυναίκα να κουβαλάει μια σακούλα με πορτοκάλια, δύο εραστές (ένα ζευγάρι, τέλος πάντων, γιατί δεν είναι δα και όλα τα ζευγάρια εραστές!) να τσακώνονται χαμηλόφωνα στη στάση. Η πόλη συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να ενδιαφέρεται αν περνάς καλά. Το καλοκαίρι χρειάζεται μπόλικους μήνες ακόμα.

Από τη Γεωργία Δρακάκη

Τον χειμώνα όμως λειτουργούν ένα σωρό θύλακες, καλέσματα σε σπίτια, θεατρικές ευκαιρίες, ποιητικές γωνίες σε αναπάντεχα μέρη – και όλα αυτά με μια άκρως ρομαντική στα μάτια μου δόση εσωτερικότητας.

Σας έχω πει ότι, ανεξαρτήτως εποχής, τρέφω μεγάλη εκτίμηση στους ανθρώπους που μπορούν να βγουν από το σπίτι χωρίς να έχει προηγηθεί ολόκληρη συνεδρίαση; Που τους λες «πάμε μια βόλτα;» και δεν ζητούν τοποθεσία, πρόγραμμα, κατάλογο συμμετεχόντων και εκτίμηση κόστους. Τους ανθρώπους που δέχονται να περπατήσουν χωρίς να ξέρουν πού θα καταλήξουν. Είναι λίγοι και τους χρειαζόμαστε.

Υπάρχει, βέβαια, πάντοτε η δυνατότητα να μην πάρεις κανέναν μαζί σου. Να βγεις μόνος, χωρίς να έχεις χωρίσει, τσακωθεί ή υποστεί κάποια προσωπική καταστροφή. Χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσεις σε κανέναν γιατί κάθεσαι μόνος σε ένα σινεμά ή γιατί περπατάς επί μία ώρα σε μια άγνωστη γειτονιά.

Αφήστε για λίγο τις γραφικές γειτονιές με τα περιποιημένα νεοκλασικά και τα μαγαζιά που πουλάνε χειροποίητα κεριά στην τιμή ενός μικρού οικοπέδου.

Πηγαίνετε εκεί όπου η πόλη δεν έχει φτιαχτεί για να φωτογραφίζεται – στα στενά πίσω από τις μεγάλες λεωφόρους, στα παλιά συνεργεία, στις ξεχασμένες εμπορικές στοές. Κοιτάξτε τις επιγραφές που έχουν ξεθωριάσει, τα ισόγεια με τις κουρτίνες τραβηγμένες, τα εγκαταλειμμένα περίπτερα. Η Αθήνα, ειδικά τον χειμώνα, έχει κάτι από άνθρωπο που ξύπνησε έπειτα από δύσκολη νύχτα και δεν μπήκε στον κόπο να χτενιστεί.

Αλλη ιδέα: σινεμά το απόγευμα μοναχούλια σας. Μια καθημερινή, στην πρώτη απογευματινή προβολή, μπείτε σε έναν κινηματογράφο όπου δεν συχνάζετε. Διαλέξτε μια ταινία χωρίς να έχετε διαβάσει 17 κριτικές και χωρίς να ξέρετε αν θα σας αρέσει. Καθίστε ανάμεσα σε αγνώστους. Υπάρχει μια παράξενη οικειότητα στο να βλέπεις ανθρώπους να γελούν, να βήχουν, να συγκινούνται μέσα στο σκοτάδι, χωρίς να γνωρίζεις τίποτα γι’ αυτούς. Βγαίνοντας, μην ανοίξετε αμέσως το κινητό. Αφήστε την ταινία να σας ακολουθήσει στον δρόμο. Οι καλές ταινίες το κάνουν αυτό – οι κακές, επίσης, αλλά για άλλους λόγους.

Πώς θα σας φαινόταν ένα μικρό ταξίδι σε πράγματα που άφησαν πίσω τους οι άλλοι άνθρωποι; Εκείνοι τους οποίους μάλλον δεν θα γνωρίσετε ποτέ; Μιλώ για παλαιοπωλεία, παζάρια, βιβλιοπωλεία με μεταχειρισμένα, υπόγεια γεμάτα αντικείμενα που έχουν επιζήσει από τους ιδιοκτήτες τους – ένα σερβίτσιο γάμου, ένα ρολόι που σταμάτησε, μια εγκυκλοπαίδεια του 1972, μια φωτογραφία ανθρώπων που χαμογελούν μπροστά σε ένα αυτοκίνητο. Κάποτε όλα αυτά είχαν θέση σε κάποιο σπίτι. Σήμερα περιμένουν έναν άγνωστο να τα αγοράσει για πέντε ευρώ. Μπορείτε να περάσετε ώρες χαζεύοντας, χωρίς να αγοράσετε τίποτα. Ή να πάρετε ένα εντελώς άχρηστο αντικείμενο, μόνο και μόνο επειδή σας έκανε εντύπωση. Πόσο καιρό έχετε να κάνετε κάτι τρυφερά απερίσκεπτο;

Και, τέλος, η θάλασσα. Η θάλασσα χωρίς τους καλοκαιρινούς της θαυμαστές. Πάρτε το τραμ, ένα λεωφορείο ή το αυτοκίνητο και κατεβείτε στη θάλασσα μια συννεφιασμένη ημέρα. Η παραλία τον χειμώνα είναι ένα διαφορετικό μέρος. Οι ξαπλώστρες έχουν εξαφανιστεί, τα μαγαζιά έχουν κατεβάσει ρολά, ο αέρας μεταφέρει άμμο και αλάτι. Θα συναντήσετε ψαράδες, ανθρώπους με σκυλιά, κανέναν ηλικιωμένο που κοιτάζει το νερό με την προσήλωση την οποία άλλοι αφιερώνουν στο χρηματιστήριο. Περπατήστε μέχρι να κρυώσουν τα χέρια σας. Αν είστε με παρέα, επιτρέψτε και λίγη σιωπή. Δεν είναι ένδειξη ότι η έξοδος απέτυχε – ίσα ίσα.

Ο χειμώνας θα περάσει, όπως περνούν όλα, ανεξάρτητα από τις διαθέσεις και τα σχέδιά μας. Κάποια βράδια θα μείνουμε σπίτι, και θα κάνουμε πολύ καλά. Κάποια άλλα θα φορέσουμε ένα παλτό και θα βγούμε στο κρύο, χωρίς σπουδαίο λόγο. Δεν είμαστε οι μόνοι που αισθανόμαστε παράξενα. Γύρω μας βρίσκονται περισσότερες ομορφιές από όσες θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Σας το λέει μια επαγγελματίας flâneur.