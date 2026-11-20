Το βίντεο από τις στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη στη Βάρη φέρνει στο φως τις πρώτες εικόνες από το σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό της 35χρονης. Η κόρη του ιδρυτή των Jumbo, Απόστολου Βακάκη, έκανε τζόκινγκ στο ύψος της οδού Καλύμνου, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο υλικό από κάμερα καταστήματος διακρίνονται περαστικοί να τρέχουν προς το σημείο όπου βρίσκεται η τραυματισμένη γυναίκα, προσπαθώντας να της προσφέρουν βοήθεια μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Το βίντεο αποτυπώνει την κινητοποίηση όσων βρίσκονταν στην περιοχή αμέσως μετά το τροχαίο.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στο πρόσωπο, στα πόδια και στα χέρια, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η κατάσταση της υγείας της δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή της.