Με μια κατασκευασμένη φωτογραφία που τον εμφάνιζε μαζί με τη Ρία Ελληνίδου σε δωμάτιο μαιευτηρίου ήρθε αντιμέτωπος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, όταν εντόπισε σχετική ανάρτηση στο Facebook. Το δημοσίευμα παρουσίαζε ψευδώς το ζευγάρι να δημοσιεύει την πρώτη του φωτογραφία μετά τον ερχομό του παιδιού τους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παρουσιαστή.

Ο ίδιος δεν άφησε αναπάντητη την παραπλανητική ανάρτηση. Μέσα από βίντεο που ανέβασε στα stories του, έδειξε το επίμαχο δημοσίευμα και έγραψε με μεγάλα γράμματα πάνω στην οθόνη τη λέξη «ΝΤΡΟΠΗ», θέλοντας να καταγγείλει τη χρήση αλλοιωμένου φωτογραφικού υλικού και τη διασπορά ψευδών πληροφοριών.

Η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς το περιεχόμενο αφορούσε ένα ευαίσθητο προσωπικό ζήτημα και παρουσίαζε ως πραγματικό ένα γεγονός που δεν είχε συμβεί. Παράλληλα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προειδοποίησε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών σε βάρος όσων βρίσκονται πίσω από τέτοιες αναρτήσεις.

«Τώρα αλήθεια δεν ξέρω τι να κάνω πρωί πρωί. Δεν θα βρίσω, δεν θα πω κάτι για κάτι τόσο σημαντικό που φτιάχνετε και φωτογραφίες και τέτοια πράγματα και λέτε και γράφετε και τα ανεβάζετε σε sites. Να πω ντροπή; Να ξεκινήσουν οι μηνύσεις; Πραγματικά όλα αυτά που κάνετε… Δεν ξέρω τι να πω. Καλημέρα!», ανέφερε στο βίντεό του.