Στο επίκεντρο των σχολίων στο TikTok βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, έπειτα από ένα νέο βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό γνωστής εταιρείας ρούχων.

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται να περπατά με αυτοπεποίθηση σε έναν διάδρομο, φορώντας μια κομψή μαύρη ολόσωμη φόρμα, με τα μακριά ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της. Ωστόσο, εκείνο που φαίνεται πως τράβηξε περισσότερο την προσοχή των χρηστών δεν ήταν η ενδυματολογική της επιλογή, αλλά η εμφάνισή της, η οποία προκάλεσε πλήθος σχολίων κάτω από τη δημοσίευση.



«Τι έπαθε;», «Πώς αδυνάτισε έτσι;», «Παναγία μου!» και «Donatella is that you?» ήταν μερικά από τα σχόλια που ξεχώρισαν, ενώ κάποιος άλλος αναρωτήθηκε «AI??», αφήνοντας να εννοηθεί πως η εικόνα της ενδεχομένως να έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία. Δεν έλειψαν, πάντως, και εκείνοι που έσπευσαν να την υπερασπιστούν, με μία χρήστρια να γράφει χαρακτηριστικά: «Κάνε ό,τι σε ευχαριστεί, κούκλα μας, αρκεί να είσαι γερή».

Το βίντεο συγκέντρωσε τόσο επικριτικά όσο και υποστηρικτικά σχόλια, με την εμφάνιση της παρουσιάστριας να γίνεται αντικείμενο συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.