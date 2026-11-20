Μια ελληνική μουσική έκπληξη περίμενε τους παίκτες του GTA 6, καθώς ανάμεσα στις επιλογές των ραδιοφωνικών σταθμών του παιχνιδιού βρίσκεται και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» ακούγεται στον σταθμό Kaleidoscope FM, με την είδηση να προκαλεί ενθουσιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ίδια την ερμηνεύτρια.

Η ελληνική συμμετοχή αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο που δημοσίευσαν παίκτες μετά την πρόσβαση στο παιχνίδι. Στην οθόνη του ραδιοφωνικού σταθμού εμφανίζονται τόσο ο τίτλος του κομματιού με λατινικούς χαρακτήρες, «OLA AFTA POU FOVAMAI», όσο και το όνομα της τραγουδίστριας, «ALKISTIS PROTOPSALTI».

Το τραγούδι ακούστηκε, μάλιστα, και σε απόσπασμα από ζωντανή μετάδοση του Αμερικανού YouTuber IShowSpeed. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο διαδόθηκε επίσης στα social media, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προβολή στην ελληνική παρουσία μέσα στο πολυσυζητημένο videogame.

Η αντίδραση της Άλκηστης Πρωτοψάλτη

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την έκπληξή της για τη συμμετοχή του κομματιού στο παιχνίδι. Με ανάρτησή της στο Instagram, στην οποία συνόδευσε το μήνυμά της με φωτογραφία σε αισθητική εμπνευσμένη από το GTA, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της γράφοντας: «Τι να πω!!! Τρομερή έκπληξη»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alkistis Protopsalti (@alkistisprotopsalti)

Το «Όλα αυτά που φοβάμαι» κυκλοφόρησε από τη Heaven Music και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της «Να σε βλέπω να γελάς». Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της γνωστής επιτυχίας «How You Remind Me» των Nickelback, με ελληνικούς στίχους του Θάνου Παπανικολάου.

Η μουσική αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας του Grand Theft Auto, καθώς οι δημιουργοί του παιχνιδιού αξιοποιούν τους εικονικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς για να εντάσσουν διαφορετικά μουσικά είδη και καλλιτέχνες στον κόσμο που εξερευνούν οι παίκτες. Αυτή τη φορά, ανάμεσα στις επιλογές τους βρίσκεται και ένα τραγούδι από την ελληνική δισκογραφία