Σε νέα φάση περνά η διαμόρφωση του τάφου του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την κατασκευή του μαρμάρινου μνημείου που σχεδιάζεται προς τιμήν του. Στα πλάνα που προβλήθηκαν από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ξεχωρίζει ένα μαύρο κρητικό σαρίκι, το οποίο βρίσκεται στο επάνω μέρος της κατασκευής.

Το σχέδιο προβλέπει ένα μνημείο ύψους περίπου δύο μέτρων, με την αρχιτεκτονική μελέτη και τη μαρμαρογλυπτική εργασία να έχουν ανατεθεί σε ειδικούς. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή, στον ίδιο χώρο προβλέπεται να βρίσκονται τόσο ο τάφος του τραγουδιστή όσο και εκείνος της αγαπημένης του σκυλίτσας, Αρίθα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο μαύρο σαρίκι, το οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή που παρουσιάστηκε, βρισκόταν ήδη στον τάφο πριν αρχίσουν οι εργασίες και διατηρήθηκε κατά τη διαμόρφωση του μνημείου.



Ο συμβολισμός του μαύρου σαρικιού

Το συγκεκριμένο κεφαλοκάλυμμα έχει ιδιαίτερη θέση στην κρητική παράδοση. Το μαύρο χρώμα συνδέεται με το πένθος, ενώ τα χαρακτηριστικά κρόσσια του ερμηνεύονται ως σύμβολα δακρύων και θρήνου. Υπάρχουν επίσης παραδοσιακές ερμηνείες που συνδέουν τα κρόσσια και τις οπές του με τις ιστορικές δοκιμασίες του νησιού.

Το μαύρο σαρίκι, επομένως, δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο της παραδοσιακής κρητικής φορεσιάς, αλλά ένα αντικείμενο με έντονο συμβολικό φορτίο, που συνδέεται με τη μνήμη, την απώλεια και την τιμή προς τους νεκρούς.