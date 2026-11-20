Μια ανθοδέσμη ήταν αρκετή για να δώσει τη δική της απάντηση στα σενάρια περί διαζυγίου η Ιλάειρα Ζήση. Η σύζυγος του Μαυρίκιου Μαυρικίου εμφανίστηκε στη σχολή του με λουλούδια, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα, και ο μουσικός αξιοποίησε τη στιγμή για να απαντήσει με αρκετή δόση ειρωνείας στα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να περνούν σοβαρή κρίση στον γάμο τους.

Ο Μαυρίκιος κατέγραψε την έκπληξη σε βίντεο και το δημοσίευσε στα social media, συνοδεύοντάς το με ένα μακροσκελές σχόλιο. Με χιουμοριστικό τρόπο περιέγραψε όσα, όπως λέει, είχαν ήδη «αποφασίσει» για εκείνον και τη σύζυγό του ορισμένα δημοσιεύματα: από τον χωρισμό και τα δικαστήρια μέχρι την επιμέλεια της κόρης τους.

«Έκτακτο! Νέα ανατροπή στο πολύκροτο διαζύγιό μας! Εκεί που κάποιοι μας είχαν ήδη χωρίσει, μας είχαν βγάλει διαζύγιο, μας είχαν στείλει στα δικαστήρια και είχαν κανονίσει μέχρι και την επιμέλεια του παιδιού μας… ήρθε η Ιλάειρα και τους χάλασε το ρεπορτάζ! Γιατί, αντί να μου στείλει εξώδικο, εμφανίστηκε στη σχολή μας με λουλούδια για την Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μαυρίκιος Μαυρικίου (@mavrikios_mavrikiou)

Η αιχμηρή αναφορά στην κόρη τους

Ο μουσικός δεν έμεινε μόνο στο σκωπτικό σχόλιο για τα δημοσιεύματα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρθηκε και στην κόρη τους, Ιωάννα-Μελωδία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να χρησιμοποιείται το παιδί τους ως αφορμή για περισσότερα κλικ.

«Την επιμέλεια του παιδιού μας τελικά ποιος την πήρε; Γιατί εμείς ακόμα μαζί το μεγαλώνουμε! Εμείς συνεχίζουμε να ζούμε την αγάπη μας. Εσείς συνεχίστε να γράφετε τα σενάριά σας. Μόνο που η ζωή μας δεν είναι τηλεοπτική σειρά και η κόρη μας δεν είναι τίτλος για περισσότερα κλικ», ανέφερε, ενώ στο τέλος απευθύνθηκε με χιούμορ στη σύζυγό του, ζητώντας της την επόμενη φορά να του φέρει μαζί με τα λουλούδια και τα χαρτιά του διαζυγίου.

Στο βίντεο που συνόδευσε την ανάρτηση, ο Μαυρίκιος εξηγεί ότι η Ιλάειρα του ζήτησε να ανοίξει την κάμερα, ώστε να καταγράψει την έκπληξη που του ετοίμασε. Παράλληλα, σχολίασε πως τέτοιες μικρές κινήσεις στην καθημερινότητα ενός ζευγαριού αποτελούν, κατά τη γνώμη του, το μυστικό μιας επιτυχημένης σχέσης.

Η ίδια η Ιλάειρα Ζήση έδωσε τη δική της απάντηση με μια φράση, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν χωρίζουμε».