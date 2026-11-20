Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στην εξιχνίαση της υπόθεσης της 24χρονης Αραμάτα, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε ένα από τα βίντεο που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, ο 19χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία εμφανίζεται να βγαίνει από πολυκατοικία κρατώντας τη βαλίτσα και να κατευθύνεται προς το σημείο όπου αργότερα εντοπίστηκε.

Σε δεύτερο οπτικό υλικό καταγράφεται ο ίδιος νεαρός να περπατά σε προγενέστερο χρόνο μαζί με την 24χρονη, με την οποία φέρεται να διατηρούσε σχέση. Οι εικόνες αυτές αξιολογήθηκαν από τις Αρχές σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας και συνέβαλαν στην ταυτοποίηση του κατηγορουμένου.

Η 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στις 8 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Ο 19χρονος, υπήκοος Γουινέας, αναχώρησε αεροπορικώς από την Ελλάδα στις 9 Νοεμβρίου, με τελικό προορισμό τη Γαλλία.

Η σύλληψη στο Στρασβούργο

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του νεαρού και στη συνέχεια Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Μετά την ενεργοποίηση των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και την κινητοποίηση των γαλλικών Αρχών, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου 2026, σε κωμόπολη έξω από το Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η εμπλοκή του στην υπόθεση προέκυψε από τη συνδυαστική αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού, των βίντεο από κάμερες ασφαλείας και των εργαστηριακών ευρημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκε δακτυλικό του αποτύπωμα σε σακούλα που είχε χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της σορού.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε και στην κατάθεση συγκατοίκου του 19χρονου, ο οποίος ανέφερε ότι από το δωμάτιό του αναδυόταν έντονη δυσοσμία. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάστηκε από τους αστυνομικούς μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα που συγκεντρώθηκαν κατά την προανάκριση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, μετά την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του νεαρού, ώστε να κινηθεί η διαδικασία έκδοσής του στην Ελλάδα.