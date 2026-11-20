Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η τηλεοπτική παρουσία του Τάσου Ποτσέπη στις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού. Ο πρώην συνοριοφύλακας, γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Αγάπη μόνο», μίλησε για την αποχώρησή του από την Ελληνική Αστυνομία, εκφράζοντας έντονα την αγανάκτησή του για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η πενταετής υπηρεσιακή του πορεία. «Λίγο νερό, με πνίγει το δίκιο!», ήταν η χαρακτηριστική του έκφραση κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Στο επίκεντρο της καταγγελίας του βρίσκεται η τελευταία αξιολόγησή του, η οποία, όπως υποστηρίζει, ήταν εντελώς διαφορετική από τις προηγούμενες. Ενώ για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια οι βαθμολογίες του κινούνταν ανοδικά, στην τελευταία έκθεση ικανότητας συγκέντρωσε μόλις 4,8 στα 10, με τον χαρακτηρισμό «Σχεδόν Καλός».

Ο ίδιος παρουσίασε αναλυτικά την πορεία των επιδόσεών του, θέλοντας να αναδείξει τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις προηγούμενες αξιολογήσεις και στην τελική βαθμολογία.

«Πέντε χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία είχαμε κάθε χρόνο αξιολόγηση από αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Το πρώτο μου έτος βαθμολογία οκτώ στα δέκα, δεύτερο έτος 8,8, τρίτο έτος εννέα και τέταρτο έτος 9,8», ανέφερε.

Το περιστατικό στη Χίο που έφερε τη ρήξη

Ένα περιστατικό στη δομή μεταναστών της Χίου αποτελεί, σύμφωνα με την αφήγησή του, κομβικό σημείο στην αντιπαράθεσή του με την υπηρεσιακή ιεραρχία. Ο Ποτσέπης περιέγραψε ότι, ενώ εκτελούσε καθήκοντα φύλαξης στην κεντρική πύλη, εντόπισε έναν άνδρα να κρατά κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 35 εκατοστών.

Όπως ισχυρίστηκε, προχώρησε στην ακινητοποίησή του, του πέρασε χειροπέδες και ακολούθησε η σύλληψή του. Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, έγινε η υπηρεσιακή καταγραφή του συμβάντος και ελήφθησαν καταθέσεις από τον αξιωματικό υπηρεσίας, τον βοηθό του και έναν ακόμη συνοριοφύλακα που είχε δει το περιστατικό.

Ο πρώην συνοριοφύλακας υποστήριξε ότι αρχικά είχε γίνει ακόμη και συζήτηση για το ενδεχόμενο να τιμηθεί για την παρέμβασή του. Η κατάσταση, όπως λέει, άλλαξε όταν η υπόθεση πήρε δημοσιότητα και ο ίδιος ανάρτησε σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Ακολούθησε, σύμφωνα με την περιγραφή του, επικοινωνία από τον διοικητή του, ο οποίος φέρεται να του ζήτησε να αποσύρει την ανάρτηση. Ο Ποτσέπης ανέφερε ότι η απαίτηση επαναλήφθηκε και με γραπτά μηνύματα μέσω Viber, στα οποία γινόταν αναφορά σε πιέσεις από ανώτερα κλιμάκια και πιθανές συνέπειες.

«Επειδή αυτό γράφτηκε στον Τύπο ότι διάσημος συνοριακός φύλακας έβγαλε αυτή την υπόθεση, με πήρε τηλέφωνο ο διοικητής και μου είπε ότι το βίντεο πρέπει να κατέβει τώρα από το TikTok», δήλωσε. Για τα μηνύματα που ακολούθησαν, ανέφερε: «Επειδή του το έκλεισα, μου έστειλε μηνύματα στο Viber να κατέβει το βίντεο, επειδή έχουμε πιέσεις από ψηλά και θα υπάρξουν συνέπειες».

Η βαθμολογία που αμφισβήτησε και η δικαστική προσφυγή

Ο Τάσος Ποτσέπης συνέδεσε επίσης τη μεταβολή της υπηρεσιακής αντιμετώπισής του με την περίοδο που ακολούθησε την τραγωδία των Τεμπών. Αναφέρθηκε στη δημόσια παρουσία του και στις παρεμβάσεις του για κοινωνικά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι το δικαίωμά του να εκφράζεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την επαγγελματική του αξιολόγηση.

Η υπηρεσιακή του διαδρομή ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2025, όταν δεν ανανεώθηκε η θητεία του ως Συνοριακού Φύλακα Ορισμένου Χρόνου στη Χίο. Καθοριστική για την εξέλιξη αυτή ήταν η τελευταία έκθεση ικανότητάς του, στην οποία έλαβε 4,8 στα 10 και τον χαρακτηρισμό «Σχεδόν Καλός».

Ο ίδιος αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και επιχείρησε αρχικά να ανατρέψει την απόφαση μέσω της προβλεπόμενης ένστασης. Το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ωστόσο, απέρριψε την προσφυγή του, με αποτέλεσμα να αποφασίσει τη συνέχιση της διαμάχης σε δικαστικό επίπεδο, καταθέτοντας προσφυγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.