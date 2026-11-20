Μια βραδιά απόλυτης ερυθρόλευκης κυριαρχίας έζησε ο Ολυμπιακός, μετατρέποντας το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε παράσταση για έναν ρόλο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 92-76, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό της και υποχρεώνοντας τη «Βασίλισσα» σε ένα από τα πιο δύσκολα βράδια της στη διοργάνωση. Το +16 δεν ήταν απλώς μια μεγάλη νίκη, αλλά μια διαφορά με ιδιαίτερη αξία για την περίπτωση ισοβαθμίας.

Η άμυνα έβαλε από νωρίς τη σφραγίδα της

Οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ με ξεκάθαρη διάθεση να πιέσουν την ισπανική ομάδα από την πρώτη κατοχή. Ο Τάισον Ουόρντ άνοιξε το σκορ με τρίποντο, ενώ η πίεση στην περιφέρεια οδήγησε τη Ρεάλ σε πέντε λάθη μέσα στα πρώτα δύο λεπτά. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, καταγράφοντας τρία κλεψίματα στο ξεκίνημα και δίνοντας τον τόνο στην αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε στη συνέχεια να δώσει επιθετικές λύσεις, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 16-7 και να δείχνει ότι έχει τον έλεγχο. Η Ρεάλ επιχείρησε να αντιδράσει, με τον Αμπάλντε να βρίσκει σκορ και να μειώνει στους τρεις, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 19-14.

Στη δεύτερη περίοδο η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ντόντα Χολ τελείωσε φάση με γκολ-φάουλ, ενώ ο Εντζάι έδωσε λύσεις στην επίθεση, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (28-17). Ο Χολ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, ο Κώστας Παπανικολάου πρόσφερε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 37-22.

Η Ρεάλ προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά με μακρινά σουτ, όμως οι γηπεδούχοι συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις μέσα από τη ρακέτα. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Τζόουνς να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό καλάθι πίσω από το κέντρο, διαμορφώνοντας το 47-33.

Ο Τζόουνς και ο Βεζένκοφ ανέβασαν τη διαφορά στο +23

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Ολυμπιακός δεν έδωσε κανένα περιθώριο στη Ρεάλ να πιστέψει στην ανατροπή. Ο Τζόουνς κάρφωσε δυναμικά απέναντι στον Ταβάρες, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 54-35, ενώ ο Βεζένκοφ απάντησε με τρίποντο στην προσπάθεια των Μαδριλένων να πλησιάσουν.

Η άμυνα των παικτών του Μπαρτζώκα συνέχισε να λειτουργεί με υψηλή ένταση, δυσκολεύοντας κάθε επιθετική προσπάθεια της ισπανικής ομάδας. Ο Ουόρντ έστειλε τη διαφορά στους 20 πόντους και στη συνέχεια ο Βεζένκοφ έδωσε νέα ώθηση, γράφοντας το 67-44 στο 26ο λεπτό.

Ο Ολυμπιακός είχε πλέον τον απόλυτο έλεγχο και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο στο 73-52. Η Ρεάλ έμοιαζε ανήμπορη να βρει σταθερό τρόπο αντίδρασης, απέναντι σε μια ομάδα που είχε επιβάλει πλήρως την κυριαρχία της και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η Ρεάλ προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά, αλλά ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις

Στην τελευταία περίοδο οι Πειραιώτες συνέχισαν να αξιοποιούν την υπεροχή τους κοντά στο καλάθι. Η ισπανική ομάδα έμεινε χωρίς πόντο για περισσότερο από δύο λεπτά, με το σκορ να φτάνει στο 75-52. Οι Σμιθ και Εντιαγέ προσπάθησαν να περιορίσουν την απόσταση, όμως ένα σερί 8-0 του Ολυμπιακού έφερε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +26 (83-57), με το παιχνίδι ουσιαστικά να έχει κριθεί.

Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν τον ρυθμό τους, δίνοντας στη Ρεάλ τη δυνατότητα να μειώσει. Ο Οκέκε πέτυχε τρία διαδοχικά τρίποντα και έριξε τη διαφορά στους 13 πόντους (89-76), όμως ο Τζόζεφ απάντησε με καλάθι και φάουλ, διαμορφώνοντας το τελικό 92-76.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας καθοριστική παρουσία στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός πήρε μια επιβλητική νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του και κράτησε στα χέρια του ένα πολύτιμο +16 για τη συνέχεια της EuroLeague.