Νέα δημόσια παρέμβαση με σαφείς αποδέκτες έκανε ο Βασίλειος Κωστέτσος, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση που έχει ανοίξει με τη Βίκυ Καγιά. Ο σχεδιαστής υποστηρίζει ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί της, ωστόσο διαφωνεί έντονα με τις αναφορές της σε περιστατικά που αφορούν τη Ναόμι Κάμπελ, θεωρώντας ότι τέτοιου είδους σχόλια προσβάλλουν προσωπικότητες της διεθνούς μόδας.

Στην ανάρτησή του θυμήθηκε, μάλιστα, την πρώτη επαγγελματική συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά, το 1993, όταν εκείνη περπάτησε για πρώτη φορά σε επίδειξή του. Όπως ανέφερε, στο ίδιο show, με τίτλο «Punk Collection», συμμετείχε ως guest star και η Eva Herzigova, ενώ η Καγιά έλαβε μέρος και σε αρκετές ακόμη επιδείξεις του.

Ο Κωστέτσος σχολίασε επίσης την επιλογή της εμφάνισης που προκάλεσε την προηγούμενη ένταση, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν προτιμότερο να είχε επιλεγεί μια παλαιότερη δημιουργία Έλληνα σχεδιαστή με τον οποίο έχει συνεργαστεί η παρουσιάστρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεθνή τάση των σταρ να επιλέγουν vintage δημιουργίες στο κόκκινο χαλί, φέρνοντας ως παραδείγματα την Kim, τη Hailey Bieber, τη Zendaya και την Ariana Grande.

Το πιο αιχμηρό σημείο της τοποθέτησής του αφορούσε, ωστόσο, τη Ναόμι Κάμπελ. Ο σχεδιαστής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αναφορές σε περιστατικά κατά τα οποία, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, το μοντέλο φέρεται είτε να άρπαξε κάποιον είτε να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Όσο αφορά τη Naomi δεν είναι ωραίο ούτε επαγγελματικό να θίγει τέτοια λεπτά θέματα αν της άρπαξε ή αν ήταν ζαβλακωμένη από αλκοόλ! Μια και την Naomi την γνωρίζω έχουμε συνεργαστεί την Αγαπώ και δεν μου αρέσουν τέτοια σχόλια για έναν Θρύλο! Τα θεωρώ κουτσομπολιά! Διότι προσβάλλουν!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, απευθύνθηκε ουσιαστικά στη Βίκυ Καγιά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρεται σε τέτοιες ιστορίες, καθώς, όπως υποστηρίζει, με αυτόν τον τρόπο εκτίθεται η ίδια.

«Θεωρώ ότι δεν το χρειάζεται η Βίκυ να αναφέρεται σε τέτοια περιστατικά που θίγουν προσωπικότητες γιατί εκτίθεται!! όπως και εκείνης δεν θα της αρέσει να θιγούν εκείνη….Ας συνεχίσει αυτό που κάνει και το κάνει καλά! και ας αφήσει τις “ιστορίες” με τα Supermodels….για εμάς που τις “γνωρίζουμε” καλύτερα!…….»

Ο σχεδιαστής έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας την αγάπη και τα φιλιά του.