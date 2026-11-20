Μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, την οποία αποφάσισε να αντιμετωπίσει ζητώντας βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, περιέγραψε ο Good Job Nicky. Ο νεαρός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πέρασε έντονες κρίσεις πανικού, ενώ έφτασε να αντιμετωπίζει και ψευδοδυσφαγία, δηλαδή φόβο απέναντι στην κατάποση, όπως ο ίδιος εξήγησε.

Η εξομολόγηση έγινε στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, συζητώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για προσωπικά ζητήματα και την καλλιτεχνική του πορεία. Ο γιος του Γιάννη Πάριου μίλησε ανοιχτά για την ανάγκη που αισθάνθηκε να απευθυνθεί σε ψυχολόγο, προκειμένου να διαχειριστεί όσα βίωνε.

«Ήταν δική μου ανάγκη να συναντήσω ψυχολόγο γιατί πέρναγα βαριές κρίσεις πανικού, μέχρι την ψευδοδυσφαγία έφτασα που είναι κάτι που συζητάω ανοιχτά. Η ψευδοδυσφαγία είναι ο φόβος της κατάποσης και ουσιαστικά έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με την δυσφαγία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συμβουλή της ψυχολόγου που τον βοήθησε

Ο Good Job Nicky αναφέρθηκε και σε μια άσκηση που του είχε προτείνει η ψυχολόγος την οποία επισκέφθηκε. Όπως περιέγραψε, η ιδέα ήταν να χωρίσει ένα τετράδιο σε δύο μέρη και να καταγράφει ξεχωριστά τις σκέψεις που εξυπηρετούν τις δικές του ανάγκες από εκείνες που καθορίζονται από τις ανάγκες των άλλων.

«Είχα γνωρίσει μια πάρα πολύ ωραία ψυχολόγο που μου είχε πει να σπάσω ένα τετράδιο στη μέση, στη μια πλευρά να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν εμένα και στην άλλη να γράφω τις σκέψεις που εξυπηρετούν άλλους και “σιγά σιγά θα φύγει όλη η αρνητικούρα από τη ζωή. Θα αρχίσεις απλά να σκέφτεσαι πως εξυπηρετείς τον εαυτό σου και τον κόσμο γύρω σου”. Δεν βρίσκω κανένα λάθος σ’ αυτό», είπε, εξηγώντας πώς αυτή η προσέγγιση τον βοήθησε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις σκέψεις του.