Μια ιδιαίτερα εξαντλητική κρίση ημικρανίας την οδήγησε στο νοσοκομείο, όπως αποκάλυψε η Άννα Μαρία Βέλλη μέσα από τα social media. Η ίδια περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που πέρασε, καθώς ο έντονος πόνος δεν υποχωρούσε με την αγωγή που έχει στη διάθεσή της, ενώ κατάφερε να κοιμηθεί συνολικά μόλις δύο ώρες, και μάλιστα με διακοπές.

Η δημιουργός περιεχομένου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της, εξηγώντας ότι χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η ταλαιπωρία ήταν τέτοια που, όπως έγραψε, είχε χάσει ακόμη και την αίσθηση του χρόνου.

«Καλημέρα θα έλεγα αν ήταν. Έχω κοιμηθεί σύνολο 2 ώρες σπαστά και μόλις γύρισα από το νοσοκομείο. Η ημικρανία μου αυτή τη φορά με διέλυσε και δεν περνούσε με τίποτα απ’ όσα μου έχει δώσει ο νευρολόγος μου. Δεν ξέρω τι μέρα είναι ούτε τι ώρα», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Το μήνυμα σε όσους υποφέρουν από ημικρανίες

Η Άννα Μαρία Βέλλη δεν περιορίστηκε στην περιγραφή της προσωπικής της περιπέτειας. Έστειλε μήνυμα συμπαράστασης σε όσους αντιμετωπίζουν έντονες ή χρόνιες ημικρανίες, αναγνωρίζοντας πόσο εξαντλητική μπορεί να γίνει αυτή η κατάσταση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μια θεραπευτική επιλογή για την οποία ενημερώθηκε, συγκεκριμένα σε μηνιαία ένεση που αφορά ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες. Όπως τόνισε, όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα θα πρέπει να απευθύνονται στον νευρολόγο τους και να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες λύσεις.

«Μην το ανέχεστε. Υπάρχουν λύσεις πια. Ενημερώθηκα και για μία μηνιαία ένεση για ανθρώπους με χρόνιες ημικρανίες. Ρωτήστε και συμβουλευτείτε το νευρολόγο σας. Στέλνω αγκαλιά», κατέληξε.