Με έξι ράμματα στο φρύδι εμφανίστηκε ο Σπύρος Σούλης στο πλατό του «Πρωινού», αποκαλύπτοντας ότι είχε ένα ατύχημα τη Δευτέρα. Ο γνωστός αρχιτέκτονας και παρουσιαστής βρέθηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, με αφορμή την τηλεοπτική επιστροφή του στον ΑΝΤ1, αλλά η συζήτηση δεν περιορίστηκε στη νέα του δουλειά.

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής παρατήρησε αμέσως τα σημάδια στο πρόσωπό του και τον ρώτησε τι είχε συμβεί. Ο Σπύρος Σούλης απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες του ατυχήματος, περιγράφοντας με χιούμορ τα σημάδια που του άφησε.

«Όχι, δεν με δείρανε. Είναι παράσημο του επαγγέλματος. Καλά, οι λεπτομέρειες δε χρειάζονται. Παράσημο. Είναι δύσκολο όλο αυτό το πράγμα. Έχω και ράμματα. Έχω κάνει 6 στο φρύδι», είπε, ενώ πρόσθεσε ότι, όταν ρωτήθηκε αν ο νιπτήρας ήταν καλά, απάντησε πως εκείνος δεν είχε πάθει τίποτα. Όπως εξήγησε, αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία, στοιχείο που, όπως ανέφερε, τον χαρακτηρίζει από παλιά.

Η επιστροφή με το «Extreme Makeover: Home Edition»

Η αφορμή της παρουσίας του στην εκπομπή ήταν η πρεμιέρα του «Extreme Makeover: Home Edition» στον ΑΝΤ1. Ο Σπύρος Σούλης μίλησε για τις οικογένειες που θα συναντήσει η εκπομπή και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ανθρώπους που δυσκολεύονται να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες τους, ακόμη και όταν εργάζονται. Έκανε ειδική αναφορά σε οικογένειες εργαζομένων σε εργοστάσια, μονογονεϊκά νοικοκυριά, αλλά και μεγαλύτερους ανθρώπους που έχουν αναλάβει την ανατροφή παιδιών.

Για την παραγωγή της εκπομπής αποκάλυψε ότι πίσω από το αποτέλεσμα βρίσκεται μια πολυμελής ομάδα, η οποία αριθμεί περίπου 300 άτομα ή και περισσότερα. Στο πρώτο επεισόδιο, τα γυρίσματα μεταφέρουν το τηλεοπτικό συνεργείο στα Άνω Λιόσια, όπου θα γνωρίσουμε την οικογένεια Καλαϊτζή, τον κύριο Καλαϊτζή και την κυρία Εγγλέζου, που έχουν δύο παιδιά.

Τι απάντησε για την Αμερική και το παιδί που του «χρέωσαν»

Η συζήτηση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει εγκατασταθεί στην Αμερική και να έχει αποκτήσει παιδί. Ο Σπύρος Σούλης ξεκαθάρισε ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι περνά αρκετούς μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαγγελματικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, από το 2015 ασχολείται με το ελληνικό μάρμαρο, το οποίο χρησιμοποιείται σε κτίρια και μεγάλα έργα που σχεδιάζει. Η βάση του, ωστόσο, παραμένει στην Ελλάδα.

Η φημολογία για την υποτιθέμενη πατρότητα ξεκίνησε, όπως περιέγραψε, από μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο Instagram. Σε αυτήν εμφανιζόταν να σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι, ενώ σε άλλη εικόνα από την ίδια ημέρα φορούσε καπέλο με τη λέξη «dad». Οι αναρτήσεις έγιναν στο πλαίσιο μιας εξόδου στο Central Park και ήταν αρκετές για να δεχθεί εκατοντάδες μηνύματα με ευχές για το παιδί που υποτίθεται ότι είχε αποκτήσει.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε ευθέως αν το παιδί ήταν δικό του, ο παρουσιαστής αντέδρασε με έκπληξη και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αποκτήσει παιδί. «Πας καλά ρε Γιώργο; Δηλαδή συγγνώμη, το παιδί τι είναι για να το κρύψω; Όταν κι αν με το καλό θα έχω, θα το προστατέψω από τη δημοσιότητα, αλλά δεν κρύβω ότι έχω. Αυτό ήταν κάτι το οποίο όχι με ενόχλησε», απάντησε.