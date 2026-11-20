Μια δήλωση της Σίσσυς Χρηστίδου, που αρχικά πέρασε χωρίς να αποκαλύπτει τι ακριβώς επρόκειτο να συμβεί, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά τις εξελίξεις με τον Νίκο Συρίγο. Η παρουσιάστρια είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπήρχαν πράγματα για τα οποία δεν μπορούσε ακόμη να τοποθετηθεί δημόσια, λίγες ώρες πριν γίνει γνωστό ότι ο δημοσιογράφος δεν θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA.

Η επίσημη ανακοίνωση της Barking Well Media έβαλε τέλος στην τηλεοπτική παρουσία του Συρίγου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συνεργασία του με την εταιρεία παραγωγής συνεχίζεται και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο νέος του ρόλος.

Το ενδιαφέρον στράφηκε αμέσως στα όσα είχε πει η Χρηστίδου το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί στην απουσία του συνεργάτη της, με αφορμή τόσο την ένταση ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα και τους συνεργάτες του στο «Happy Day» όσο και την προηγούμενη αντιπαράθεση του δημοσιογράφου με τον Συρίγο.

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για όσα βρίσκονταν σε εξέλιξη, η Σίσσυ Χρηστίδου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια φράση που μετά την επίσημη ανακοίνωση αποκτά διαφορετική βαρύτητα.

«Εμένα με έχει εντυπωσιάσει η κακία που έχω δει αυτές τις ημέρες», είπε αρχικά, για να συμπληρώσει: «Αυτή η κακία που αναβλύζει για ανθρώπους και για πράγματα που ακόμα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, αλλά θα συμβεί».

Η αναφορά της στο γεγονός ότι θα υπάρξει χρόνος κατά τον οποίο θα μπορούν να μιλήσουν πιο ανοιχτά για την υπόθεση προκάλεσε συζητήσεις, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης για την τηλεοπτική πορεία του Νίκου Συρίγου.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η Barking Well Media ανακοίνωσε επίσημα ότι ο δημοσιογράφος αποχωρεί από τον τηλεοπτικό αέρα του MEGA, χωρίς όμως να διακόπτεται η συνεργασία του με την εταιρεία. Η επόμενη επαγγελματική του θέση θα γνωστοποιηθεί προσεχώς.