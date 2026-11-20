Ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό μέσα σε ειδικό δημοτικό σχολείο στον Άγιο Δημήτριο οδήγησε στη σύλληψη ενός 44χρονου εργαζομένου στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άνδρας φέρεται να κλείδωσε την πόρτα σχολικής αίθουσας, ενώ μέσα βρίσκονταν μαθητές και εκπαιδευτικός, να κατέβασε το παντελόνι του και να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα μπροστά τους. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι φίλησε την εκπαιδευτικό παρουσία των παιδιών.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Με εντολή των αρμόδιων αρχών διατάχθηκε επίσης η διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης και ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί».

Η κινητοποίηση του υπουργείου Παιδείας

Η καταγγελία προκάλεσε άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας, με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να δίνει εντολή για την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην υπόθεση κινητοποιήθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, καθώς και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.

Επειδή ο διευθυντής του σχολείου απουσίαζε με κανονική άδεια, η υποδιευθύντρια της σχολικής μονάδας μετέβη στην Αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να υποβληθεί αναφορά στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να εξεταστεί εάν προκύπτουν και άλλα αδικήματα, όπως η παράνομη κατακράτηση και η άσκηση βίας.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η τελική ποινική αξιολόγηση των καταγγελλόμενων πράξεων ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.