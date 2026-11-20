Αναστατωμένη και εξοργισμένη εμφανίστηκε η Ελευθερία Ελευθερίου, αποκαλύπτοντας ότι σημειώθηκε νέα απόπειρα διάρρηξης στην πολυκατοικία όπου κατοικεί. Αυτή τη φορά ένας άνδρας φέρεται να σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο διπλανό σπίτι, την ώρα μάλιστα που ο ένοικος βρισκόταν μέσα και καθόταν στον καναπέ του.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Κύπρο για επαγγελματικές υποχρεώσεις όταν ενημερώθηκε από τους γείτονές της για όσα είχαν συμβεί. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που είχε επιχειρήσει να παραβιάσει και το δικό της σπίτι πριν από λίγους μήνες, περιστατικό που είχε προκαλέσει και τότε την ανησυχία της.

Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο άνδρας εμφανίστηκε περίπου στις 7 το απόγευμα και προσπάθησε να ανοίξει την μπαλκονόπορτα του διπλανού διαμερίσματος, έχοντας προηγουμένως σκαρφαλώσει από το δικό της μπαλκόνι. Ο ένοικος αντιλήφθηκε δύο χέρια να επιχειρούν να ανοίξουν την πόρτα, αντέδρασε αμέσως, βγήκε να τον καταδιώξει και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

«Θα φοβόμαστε να ανοίγουμε τις μπαλκονόπορτες;»

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η Ελευθερία Ελευθερίου περιέγραψε την αγωνία της για την ασφάλεια τόσο τη δική της όσο και των ανθρώπων που ζουν στην ίδια πολυκατοικία. Ιδιαίτερη ενόχληση της προκαλεί το γεγονός ότι η απόπειρα έγινε μέρα μεσημέρι, σε ώρα που οι κάτοικοι βρίσκονται στα σπίτια τους και χρησιμοποιούν κανονικά τα μπαλκόνια τους.

«Κατέβηκα που λέτε στην Κύπρο για δουλειά, μου έστειλε μήνυμα το ζευγάρι που μένει στον ίδιο όροφο με εμένα στο διπλανό διαμέρισμα, θρασύτατα έτσι ένας τύπος σκαρφάλωσε στο δικό μου το διαμέρισμα 7 το απόγευμα και πήγε στα παιδιά δίπλα. Στο διπλανό διαμέρισμα. Το παιδί ήταν στο σπίτι του εκείνη την ώρα, καθόταν στον καναπέ του. Είδε δύο χέρια να προσπαθούν να ανοίξουν την μπαλκονόπορτα ενώ εκείνος ήταν στο σπίτι. 7 το απόγευμα που ανοίγουμε τα μπαλκόνια μας, θα φοβόμαστε πλέον να αφήνουμε τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές; Το παιδί τον κυνήγησε, έκανε και καταγγελία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι έχει αναγνωρίσει τον άνδρα από προηγούμενο περιστατικό και πως οι αστυνομικές Αρχές γνωρίζουν, κατά τους ισχυρισμούς της, τόσο την ταυτότητά του όσο και τον τόπο διαμονής του. Μάλιστα, ανέφερε ότι έχει συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, χωρίς αυτό να αποτρέψει, όπως λέει, την επανεμφάνισή του.

«Φερόμενος ναι μεν δράστης είναι αυτός που τον είδα 10 το βράδυ να προσπαθεί να μπει στο σπίτι μου; Αυτός είναι, τα ξέρει η αστυνομία. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει πού μένει. Τον έχουν ήδη πιάσει πολλές φορές και τον έχουν αφήσει ελεύθερο. Καταλαβαίνετε πού ζούμε και σε τι σύστημα θέλουμε να νιώσουμε ότι έχουμε ασφάλεια σε αυτή τη χώρα;», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελευθερία Ελευθερίου κατέληξε εκφράζοντας τον φόβο της ότι οι κάτοικοι θα αναγκαστούν να αλλάξουν ακόμη και απλές καθημερινές συνήθειες, όπως το να ανοίγουν τις μπαλκονόπορτες για να αερίσουν το σπίτι τους ή να απλώσουν τα ρούχα τους.