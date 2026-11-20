Δεν κρύβει ότι παρεμβαίνει στην εμφάνισή της, ούτε θεωρεί πως υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζει το θέμα ως ταμπού. Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τον χρόνο και τις αλλαγές που φέρνει στο πρόσωπό της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θέλει να βλέπει ρυτίδες, αλλά ούτε και να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.

Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και αναφέρθηκε στις αισθητικές παρεμβάσεις που επιλέγει, αλλά και στα προσωπικά της όρια. Όπως εξήγησε, δεν έχει κανένα πρόβλημα να παραδεχτεί ότι φροντίζει την εμφάνισή της, αρκεί να μη φτάσει στο σημείο να χάσει τη φυσιογνωμία της.

«Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Κάνω τα πάντα εκτός απ’ το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου. Αυτό κάνω, το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχω κανένα ταμπού ως προς αυτό. Έχω ένα θέμα. Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι φόβοι που τη συνοδεύουν μεγαλώνοντας

Η Κάτια Δανδουλάκη μίλησε, παράλληλα, για όσα την αγχώνουν περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια. Όπως αποκάλυψε, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της είναι η απώλεια των πνευματικών λειτουργιών, καθώς είχε βιώσει από κοντά τη μακρόχρονη ασθένεια της μητέρας της.

«Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη», ανέφερε. Πρόσθεσε, επίσης, ότι την προβληματίζουν ιδιαίτερα ο πόνος και η ταλαιπωρία που μπορεί να συνοδεύουν αυτή την περίοδο της ζωής.

Παρά τη διάθεσή της να φροντίζει την εικόνα της, η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν αντιμετωπίζει τη φυσική γήρανση ως κάτι που πρέπει να εξαφανιστεί.