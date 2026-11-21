Ένα απίστευτο περιστατικό με τον πρώην σύντροφό της, Ορέστη Τζιόβα, ο οποίος είχε πετάξει αυγά σε δημοσιογράφους έξω από το σπίτι τους, θυμήθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη. Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε πώς βρέθηκε η ίδια στο επίκεντρο της δημοσιότητας για μια ενέργεια που δεν είχε κάνει, ενώ αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο δυσκολευόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι της εξαιτίας της παρουσίας των τηλεοπτικών συνεργείων.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για τη σχέση της με τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και για όσα έχει αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν τής είχαν αποδώσει ερωτικές σχέσεις ακόμη και με ανθρώπους που δεν γνώριζε προσωπικά.

«Έχουν γράψει ότι έχω υπάρξει με ανθρώπους που δεν έχω πει ούτε γεια. Ονόματα δεν θα πω, ήταν πολλοί. Δεν τους γνώριζα καν».

Τα αυγά στους δημοσιογράφους και ο έξαλλος πρώην

Η συζήτηση έφτασε και στη σχέση που διατηρούσε το 2009 με τον ηθοποιό Ορέστη Τζιόβα. Η Κατερίνα Παπουτσάκη θυμήθηκε τις ημέρες που δημοσιογράφοι και κάμερες περίμεναν έξω από το σπίτι τους, περιγράφοντας την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Όπως εξήγησε, ο τότε σύντροφός της είχε εξοργιστεί με την κατάσταση και κάποια στιγμή πέταξε αυγά στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, η ίδια υποστήριξε ότι τελικά χρεώθηκε εκείνη το περιστατικό.

«Άνοιγα την πόρτα και ήταν 5-6 απέξω. Ο τότε σύντροφός μου τους είχε πετάξει αυγά και χρέωσαν εμένα. Για τη βλακεία του άλλου ανθρώπου την πλήρωσα εγώ. Έγινε έξαλλος γιατί όντως πήγαμε να βγούμε από την πόρτα και ήταν τύπου 5-6 δημοσιογράφοι απέξω με κάμερες και δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω».

«Το να σκοτώσεις είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ερωτική σκηνή»

Η ηθοποιός μίλησε και για τις απαιτητικές σκηνές που έχει χρειαστεί να γυρίσει στην επαγγελματική της πορεία. Με χιούμορ, αναφέρθηκε στους κινηματογραφικούς καβγάδες και στις σκηνές βίας στις οποίες έχει συμμετάσχει, θυμίζοντας μεταξύ άλλων τη συνεργασία της με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στην ταινία «Έτερον ήμισυ».

«Έχω βαρέσει κι αν έχω βαρέσει. Και με έχουν βαρέσει φυσικά. Τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη τον έχω κατασπάσει στο ξύλο, στην ταινία “Έτερον ήμισυ”. Ήμουν μία ζηλιάρα με σισιλιάνικο ταπεραμέντο, πολύ έντονη τύπισσα. Τον βάραγα συνέχεια. Έχω βαρέσει κόσμο. Έχω πυροβολήσει, έχω σκοτώσει, έχω μαχαιρώσει… Έχω σκοτώσει με πολύ ιδιαίτερο τρόπο τον Άκη Σακελλαρίου».

Η Κατερίνα Παπουτσάκη εξήγησε ακόμη ότι, παρά την ένταση που μπορεί να έχουν οι σκηνές βίας, τις θεωρεί λιγότερο δύσκολες από τις ερωτικές. Όπως παραδέχτηκε, οι τελευταίες προκαλούν μεγάλη αμηχανία στους ηθοποιούς και δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα που βλέπει τελικά ο τηλεθεατής.

«Γενικά το να σκοτώσεις είναι πιο εύκολο από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Το να κάνεις μία σκηνή βίας, όσο περίεργο κι αν είναι, είναι πολύ πιο “εύκολο” από το να κάνεις ερωτική σκηνή. Η ερωτική σκηνή είναι το τοπ της δυσκολίας. Είναι τρελά άβολο για να το βιώνεις αυτό, δεν έχει κάποια ευχαρίστηση πίσω από αυτό».