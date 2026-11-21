Μια δύσκολη περίοδο που κράτησε αρκετά χρόνια, αλλά και τις επιπτώσεις που εκτιμά ότι είχε στην ψυχολογία του γιου της, περιέγραψε η Cinderella. Η instagrammer αποκάλυψε ότι από τη γέννηση του παιδιού της μέχρι και πέρυσι αντιμετώπισε αλλεπάλληλες δυσκολίες, ενώ χρειάστηκε να διαχειριστεί σημαντικές αλλαγές στην οικογενειακή τους καθημερινότητα.

Η ίδια μίλησε στην εκπομπή «Ζω Καλά», σε μια συζήτηση για το άγχος και την ψυχολογική πίεση της καθημερινότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν να εκδηλωθούν σωματικά. Ολόκληρη η συνέντευξη θα προβληθεί το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ενώ στο απόσπασμα που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή αναφέρθηκε και σε όσα παρατήρησε στον γιο της.

«Από την ημέρα, νομίζω, που γέννησα, μέχρι πέρυσι, στη ζωή μου είχα μόνο αναποδιές. Είχα κάποια ευχάριστα. Καμία σχέση με το παιδί μου, απλά έτυχε από την ημέρα που γέννησα… Πολλές δυσκολίες, τα πάντα. Και είχε και επίπτωση στον γιο μου αυτό», εξομολογήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον μικρό Βασίλη και σε μια συνήθεια που αρχικά δεν είχε αντιληφθεί πόσο σοβαρή μπορούσε να γίνει. Όπως περιέγραψε, το παιδί συνήθιζε να παίζει με τα μαλλιά του όταν κοιμόταν, όμως σταδιακά άρχισε να τα τραβάει.

Η Cinderella συνέδεσε την περίοδο εκείνη με τις μεγάλες αλλαγές που βίωσε η οικογένεια. Η μετακόμιση από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και στη συνέχεια η αποχώρηση του πατέρα από την καθημερινότητα του παιδιού ήταν εξελίξεις που άλλαξαν σημαντικά το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε.

«Ο Βασιλάκης κοιμόταν παίζοντας με τα μαλλιά του και επειδή τότε ήταν πολλές αλλαγές… Αλλαγή περιβάλλοντος, από Θεσσαλονίκη ήρθαμε Αθήνα, μετά ήταν η αποχώρηση του πατέρα, έμεινε μόνο με τη μαμά… Πολύ μεγάλες αλλαγές. Εγώ δεν είχα αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή αυτό που έκανε σιγά σιγά με τα μαλλιά, ότι αρχίζει και τραβάει τα μαλλιά του», ανέφερε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι απευθύνθηκε σε παιδοψυχολόγο, από την οποία έλαβε την επισήμανση πως η σταθερότητα στο περιβάλλον και η διατήρηση μιας συγκεκριμένης καθημερινής ρουτίνας ήταν σημαντικές για να σταματήσει αυτή η συμπεριφορά.

Τα τελευταία έξι μήνες, όπως είπε, ο γιος της έχει σταματήσει να τραβάει τα μαλλιά του και βρίσκεται σε πολύ καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, κάτι που η ίδια αποδίδει στη σταθερότητα που υπάρχει πλέον στην καθημερινότητά του.

«Τώρα τους τελευταίους έξι μήνες το έχει σταματήσει, είναι πολύ καλά ψυχολογικά, γιατί είναι σταθερό το περιβάλλον», δήλωσε.

Η Cinderella μετέφερε και όσα της είχε επισημάνει η παιδοψυχολόγος σχετικά με τις συνεχείς αλλαγές στη ζωή του παιδιού: «Άκου, δεν θα το σταματήσει ποτέ αν συνεχίσεις να αλλάζεις περιβάλλον, να μην έχει μία στάνταρ ρουτίνα».