Με μια πρόσκληση για να την ακούσει ζωντανά απάντησε η Ζόζεφιν στη Μίνα Καραμήτρου, μετά το αρνητικό σχόλιο της δημοσιογράφου για το τραγούδι «Σελέμπριτι, ντίβα και σταρ». Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η κριτική την αιφνιδίασε, ωστόσο δεν έκρυψε τη συμπάθειά της προς τη δημοσιογράφο και μάλιστα της πρότεινε να επισκεφθεί το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Η Ζόζεφιν μίλησε στην Ελένη Παπαδόγια και στην κάμερα του «Πρωινού», λίγο πριν από την πρεμιέρα της στο πλευρό της Ιουλίας Καλλιμάνη. Αναφέρθηκε στη νέα της μουσική δουλειά και στη συνεργασία που προηγήθηκε για την κυκλοφορία του τραγουδιού, ενώ σχολίασε και την ανταπόκριση που έχει μέχρι στιγμής από το κοινό.

Όταν η συζήτηση έφτασε στη Μίνα Καραμήτρου, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν είχε ακούσει μέχρι τότε κάποια αρνητική τοποθέτηση για το κομμάτι. Παρ’ όλα αυτά, είπε πως εκτίμησε το γεγονός ότι η δημοσιογράφος εξέφρασε χωρίς περιστροφές τη γνώμη της.

«Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Καραμήτρου. Στην αρχή είχα ξαφνιαστεί, γιατί κανείς δεν είχε πει τίποτα αρνητικό για το τραγούδι και μου άρεσε που είπε την άποψή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ζόζεφιν πέρασε από την κριτική στην πρόσκληση, καλώντας τη Μίνα Καραμήτρου να βρεθεί στο μαγαζί όπου τραγουδά, ώστε να σχηματίσει άποψη και για το υπόλοιπο ρεπερτόριό της. «Έχω κι άλλα τραγούδια ωραία να της τραγουδήσω, κι αν θέλει, έχω και Adele», είπε με χιούμορ.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την πρεμιέρα της με την Ιουλία Καλλιμάνη, αποκαλύπτοντας ότι οι γονείς της θα βρίσκονται κοντά της σε αυτή τη σημαντική βραδιά. Ο Νίνο, αντίθετα, δεν θα μπορέσει να παραστεί, καθώς έχει προγραμματισμένη εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη.

«Ο Νίνο δε θα έρθει να με δει γιατί τραγουδάει στη Θεσσαλονίκη. Μου έχει ευχηθεί όμως καλή επιτυχία, εννοείται αυτό», εξήγησε.