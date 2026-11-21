Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στις 12 φιναλίστ των Ελληνικών Καλλιστείων Star Hellas – Miss Hellas 2026, η «Espresso» υποδέχτηκε στα γραφεία της την Ελένη Μπουτουρίδη, τη διαγωνιζόμενη με τον αριθμό 8, η οποία μας επεφύλαξε και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς έφερε μαζί και το βιολί της! Η 21χρονη καλλονή, με ύψος 1,80 μ., ελληνική και ρωσική καταγωγή, μας επισκέφθηκε στην οδό Καρτσιβάνη 6, στο Παλαιό Φάληρο, ξεναγήθηκε στους χώρους μας, πόζαρε στον φακό του φωτογράφου μας Βαγγέλη Μασιά, μίλησε στην Espresso TV και απόλαυσε μαζί μας έναν καφέ espresso, με την κουβέντα να περιστρέφεται, φυσικά, γύρω από το μεγάλο όνειρο της κατάκτησης του στέμματος.

Από τον ΗΛΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΣΙΑΣ

Outfits: Cinema by Panos Zinas

Η επίσκεψή της, μάλιστα, είχε και μουσική υπόκρουση, αφού η Ελένη έβγαλε το βιολί της και μας χάρισε έναν σκοπό, αποδεικνύοντας πως πίσω από την εντυπωσιακή εξωτερική εμφάνιση κρύβεται και μια ιδιαίτερα καλλιτεχνική πλευρά. Άλλωστε, η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της από την ηλικία των οκτώ ετών, ενώ διαθέτει πτυχίο βιολιού.

«Η μουσική είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι μου. Πλέον παίζω περισσότερο για τον εαυτό μου» εξομολογήθηκε, θυμούμενη με συγκίνηση την πρώτη της εμφάνιση μπροστά σε κοινό, όταν ήταν μόλις εννέα ή 10 ετών. «Είχα 100-200 άτομα μπροστά μου και μου φαινόταν κάτι τεράστιο. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν τη μαμά μου!» Η μητέρα της, άλλωστε, είναι ο άνθρωπος που της έδωσε αρχικά την ώθηση και για να συμμετάσχει στα καλλιστεία. «Η αρχική ιδέα ανήκε στη μητέρα μου» παραδέχεται η Ελένη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως η δική της απόφαση συνδέθηκε τελικά με κάτι πολύ βαθύτερο. «Αυτό που με οδήγησε στον θεσμό είναι το γεγονός ότι μέσα από αυτόν μπορείς να αναδείξεις, πέρα από την εξωτερική σου εμφάνιση, και την προσωπικότητα που διαθέτεις». Φυσικά, δεν κρύβει πως θέλει να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία και να διεκδικήσει τον τίτλο της Σταρ Ελλάς 2026.

Η πορεία της στον χώρο του μόντελινγκ ξεκίνησε εντυπωσιακά νωρίς, μόλις στα 10 της χρόνια, όταν φοίτησε σε σχολή μοντέλων. Ακολούθησαν συνεργασίες με πρακτορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σημαντικό σταθμό την ένταξή της στο Elite Model World στο Μιλάνο. Παράλληλα, φρόντισε να επενδύσει και στην εκπαίδευσή της, σπουδάζοντας Ξενοδοχειακή Διοίκηση, Τουρισμό και Φιλοξενία στη διεθνή ελβετική σχολή Swiss Alpine Center, ενώ έχει παρακολουθήσει επίσης σπουδές Αισθητικής Προσώπου και Μακιγιάζ. Μιλά αγγλικά και ρωσικά, συνδυάζοντας τις σπουδές της με μια πολυδιάστατη επαγγελματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.

Πώς αντιμετωπίζει, όμως, τον ανταγωνισμό, τόσο στον χώρο της μόδας όσο και στα καλλιστεία; Η απάντησή της είναι χαρακτηριστική της φιλοσοφίας της. «Ανταγωνιστικά βλέπω μόνο τον εαυτό μου, γιατί θέλω να γίνομαι κάθε μέρα καλύτερη. Οφείλουμε να εξελισσόμαστε και να κυνηγάμε τα όνειρά μας». Δυναμική, ειλικρινής και ευγενική, όπως αυτοχαρακτηρίζεται, δηλώνει πως προσπαθεί πάντα να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο, χωρίς να παραλείπει την αυτοκριτική της. Άλλωστε, το προσωπικό της μότο είναι αποκαλυπτικό: «Ή κερδίζω ή μαθαίνω!»

Δεν θεωρεί πως υπάρχουν άνθρωποι που αποτελούν πρότυπά της αποκλειστικά λόγω της δημοσιότητάς τους. Αντίθετα, θαυμάζει εκείνους που διαθέτουν αξίες και σέβονται τους γύρω τους. «Μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που έχουν σεβασμό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προσωπικότητα και να φερόμαστε σε όλους με όμορφο τρόπο» τονίζει. Όσο για το μεγαλύτερο όνειρό της, δεν περιορίζεται σε έναν τίτλο ή σε μια επαγγελματική διάκριση: «Θέλω να κάνω κάτι που θα φέρνει αγάπη στην καθημερινότητά μου, να πετυχαίνω τους στόχους μου και να είμαι πάντοτε γεμάτη θετική ενέργεια».

Η Ελένη παραδέχεται πως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να την αποσυντονίσει είναι το άγχος. Στις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, πάντως, αισθάνεται πλέον απόλυτα άνετα, καθώς έχει μάθει να απολαμβάνει τη στιγμή. Στο κομμάτι της ομορφιάς, εκτός από τα γονίδια, θεωρεί απαραίτητες τη σωστή διατροφή, τη γυμναστική και την ενυδάτωση, επιμένοντας όμως σε κάτι σημαντικότερο: «Αν δεν νιώθουμε μέσα μας όμορφα, δεν μπορούμε να το δείξουμε, ούτε να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους γύρω μας». Και όταν τη ρωτάμε τι την κάνει πραγματικά ευτυχισμένη, η απάντηση είναι αφοπλιστική: «Υγεία πάνω απ’ όλα! Το ότι οι άνθρωποι γύρω μου είναι υγιείς με κάνει χαρούμενη και με βοηθά να κυνηγάω τα όνειρά μου».

Ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της έχει, φυσικά, η μητέρα της, στην οποία αναγνωρίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της. «Η μαμά μου είναι η αγάπη της ζωής μου. Μου έδωσε το καλύτερο που θα μπορούσε να δώσει μια μαμά, όχι μόνο υλικά αγαθά, αλλά αξίες, αυτοκριτική και σκέψη. Για μένα σημαίνει τα πάντα!» λέει με τρυφερότητα. Η συζήτησή μας ολοκληρώθηκε με ένα μήνυμα προς τα κορίτσια που ονειρεύονται να βρεθούν κάποτε στη δική της θέση: «Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Αφού μπόρεσα εγώ, μπορείτε κι εσείς!»

Με τον Ηλία Μαραβέγια στα γραφεία της «Espresso»