Ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στα δύσκολα χρόνια που πέρασε ο καλλιτέχνης, θυμήθηκε την πρώτη τους γνωριμία στο Παρίσι και εξέφρασε την απορία του για όσους εκδήλωσαν δημόσια τη θλίψη τους μετά την απώλειά του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Βάλια Χατζηθεοδώρου για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την οποία υποδέχτηκε στο σπίτι του, ο Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε επίσης για τον χαρακτήρα του, την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την τηλεόραση.

«Εγώ είμαι πολύ μοναχικός»

Ο σχεδιαστής εξήγησε ότι προτιμά να περνά τον χρόνο του μακριά από κοσμικές συγκεντρώσεις και μεγάλες παρέες, καθώς αισθάνεται πιο άνετα στις προσωπικές συζητήσεις. «Εγώ είμαι πολύ μοναχικός. Εκδηλώσεις θα πάω σπάνια, δεν με αφορούν καθόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια.

«Δεν έχω λόγο. Δεν θέλω να βλέπω τους ανθρώπους, να συζητάω. Εμένα μου αρέσουν τα τετ-α-τετ. Λατρεύω το απόλυτο. Δεν ξέρω να συμβιβάζομαι. Δεν ήμουν απ’ τα παιδιά που ήταν από μικρά ευτυχισμένα, χαρούμενα κλπ. Ήμουν πολύ εκδηλωτικός, ζούσα πολύ έντονα, αλλά βαθιά μέσα μου ήμουν στον δικό μου κόσμο».

Ο Νίκος Αποστολόπουλος δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ελληνική τηλεόραση, ασκώντας έντονη κριτική στις εγχώριες σειρές και στην ποιότητα των παραγωγών.

«Τηλεόραση δεν βλέπω. Όπως βλέπεις έχω δύο τηλεοράσεις εδώ, αλλά είναι πάντα κλειστές. Τα σίριαλ τα ελληνικά μου φαίνονται κάτι τρομακτικό. Είναι τόσο γελοίοι οι διάλογοι, τόσο κακοντυμένοι οι ηθοποιοί, οι καημένοι προσπαθούν. Θα μπορούσαν να κάνουν λιγότερες παραγωγές και πιο ακριβές».

Οι αιχμές για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε όταν η συζήτηση έφτασε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο σχεδιαστής θυμήθηκε την εποχή που ο τραγουδιστής τον είχε επισκεφτεί στο ατελιέ του στο Παρίσι, το 1993, ενώ μίλησε με αγάπη για τον άνθρωπο που είχε γνωρίσει τότε. Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία του για όσα έζησε ο καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια της ζωής του και αμφισβήτησε την ειλικρίνεια ορισμένων δημόσιων εκδηλώσεων αγάπης μετά τον θάνατό του.

«Τον Γιώργο τον γνώρισα στο Παρίσι το ’93 που ήρθε να με βρει στο ατελιέ μου. Ένα παιδί απλό, όμορφο. Μου άρεσε πολύ ο Γιώργος. Ήταν πολύ ευτυχισμένος στο Παρίσι. Τον αγαπούσα τον Γιώργο. Όλα τα τελευταία χρόνια που υπέφερε πολύ, ήταν σαν τους μονομάχους.

Εγώ υπέφερα να βλέπω τον Γιώργο να μην είναι καλά και οι άλλοι ζητωκραυγάζανε. Όλα αυτά δεν μου άρεσαν καθόλου. Μα πού ήταν όλοι αυτοί που αγαπούσαν τόσο πολύ τον Γιώργο; Ο Γιώργος δεν ήταν εθνικός ήρωας. Δηλαδή ήταν τόσο υπερβολικό αυτό το ξέσπασμα.

Οι κυριούλες που κλαίγανε στον τάφο. Δεν θα του άρεσαν ποτέ όλα αυτά. Ο Γιώργος ήταν απλός. Ήταν το παιδί της γειτονιάς. Απλός μεν, αλλά είχε μεγαλομανία μεγάλη. Ήθελε να είναι ροκ σταρ. Ήθελε να είναι ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Ήθελε να είναι κάτι που θα ήταν μόνο αν ήταν στο εξωτερικό».