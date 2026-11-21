Βρισκόμαστε στα 235, τα χρόνια που ο Χριστιανισμός ήταν ακόμα υπό διωγμό στην απέραντη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν 21 Νοεμβρίου όταν στον παπικό θρόνο ανέβαινε ο ανέβηκε ένας Έλληνας από την Μεγάλη Ελλάδα. Λεγόταν Αντέρως που συχνά τον βλέπουμε να γράφεται Αντέρος για να μην συγχέεται με τον αρχαίο Έλληνα θεό που είχε το ίδιο όνομα, με ωμέγα, και δουλειά ήταν να τιμωρεί αυτούς που απέκρουαν τον έρωτα.

Ήταν ο 19ος Πάπας της Ρώμης με πρώτο τον Απόστολο Πέτρο και ο 4ος Έλληνας. Είχαν προηγηθεί ο Τελεσφόρος (126-137) από την Καλαβρία που καθιέρωσε την μεταμεσονύχτια λειτουργία των Χριστουγέννων, ο Ιγίνος (137-142) από την Αθήνα που καθιέρωσε τους νονούς στη βάπτιση ο Ελευθέριος (174-189) με καταγωγή από την Ήπειρο.

Ο Αντέρως ή Πάπας Ανθηρός, ήταν επίσκοπος Ρώμης, ο προκάτοχός του Ευσέβιος Παμφίλιος είχε εξοριστεί και καταδικαστεί από τους Ρωμαίους σε καταναγκαστικά έργα. Είναι φανερό ότι όσο πιο ψηλά στην εκκλησιαστική ιεραρχία ανέβαινε κάποιος τόσο πιο εύκολο ήταν να το πληρώσει με τη ζωή του.

Ο Αντέρως καταγόταν από τη Μεγάλη Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας. Είχε γεννηθεί στην Πετάλια της Καλαβρίας στην κωμόπολη που σήμερα λέγεται Στρονγκόλι.

Είναι λίγα πράγματα γνωστά για τη ζωή του. Γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του λεγόταν Ρωμύλος και πιθανότατα ήταν σκλάβος ή απελεύθερος.

Έμεινε στον θρόνο μόλις 43 μέρες, υπήρξε κι αυτός θύμα των διωγμών του Αυτοκράτορα Μαξιμίνου του Θράκα που είχε βάλει σκοπό να αποψιλώσει τον Χριστιανισμό κυνηγώντας τους ηγέτες του. Συνελήφθη και πέθανε (ή θανατώθηκε) στη φυλακή.

Κι όμως στις 43 μέρες της θητείας του έκανε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία. Ζήτησε να συλλεγούν τα στοιχεία για τις Πράξεις των μαρτύρων, των ανθρώπων δηλαδή που είχαν δώσει τη ζωή τους για τη διάδοση του Χριστιανισμού. Διέβλεπε ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές κι οι ισχυροί εκείνη την εποχή ήταν οι Ρωμαίοι που είχαν την άνεση να διαστρεβλώσουν τα στοιχεία.

Ήταν ο πρώτος που τάφηκε στην Παπική Κρύπτη της Κατακόμβης του Καλλίστου στη Ρώμη, όπου το 1854 ανακαλύφθηκε η επιτύμβια πλάκα του με την επιγραφή στα ελληνικά «ΑΝΤΕΡΩΣ ΕΠΙ[ΣΚΟΠΟΣ]»

Αγιοποιήθηκε και η μνήμη του γιορτάζεται και από τους καθολικούς (3 Ιανουαρίου), αλλά και τους Ορθόδοξους (5 Αυγούστου)

Άλλα γεγονότα τέτοια μέρα

1877: Ο Τόμας Έντισον ανακοινώνει την εφεύρεση του φωνογράφου.

1894: Στη διάρκεια του Α’ Σινοϊαπωνικού πολέμου οι Ιάπωνες καταλαμβάνουν το Πορτ Άρθουρ στην Κίνα. Μετά την επιτυχία τους έσφαξαν όσους κατοίκους είχαν παραμείνει στην πόλη.

1905: Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την εργασία του για την ειδική θεωρία της σχετικότητας και εισάγει την εξίσωση E = mc².

1916: Βυθίζεται από τορπίλη γερμανικού υποβρυχίου ο Βρετανικός, το μεγαλύτερο πλοίο που βυθίστηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1917: Ο θεατρικός συγγραφέας Μαξίμ Γκόρκι αποκαλεί τον Λένιν τυφλό φανατικό καιάστοχο τυχοδιώκτη.

1918: Στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Νόμο περί Κοινοβουλίου επιτρέπεται στις γυναίκες να είναι υποψήφιες για το Κοινοβούλιο.

1918: Πολωνικό πογκρόμ στη πόλη Λβόβ (σημερινό Λβιβ στην Ουκρανία) με δολοφονίες 270 Εβραίων, για την ουδέτερη στάση που κράτησαν στον Πολωνο-ουκρανικό πόλεμο.

1920: Φασίστες μελανοχίτωνες επιτίθενται στην εκδήλωση για την τελετή ορκωμοσίας του σοσιαλιστικού Δημοτικού Συμβουλίου στην Μπολόνιας αφήνοντας 11 νεκρούς.

1920: Η Ματωμένη Κυριακή στο Δουβλίνο με 31 νεκρούς. Ομάδα του IRA είχε σκοτώσει Βρετανούς μυστικούς πράκτορες και οι Άγγλοι σε αντίποινα σκοτώνουν 19 ανυποψίαστους θεατές ενός αγώνα Ιρλανδικού ποδοσφαίρου (Gaelic football).

1922: Η Ρεμπέκα Λάτιμερ Φέλτον από την Τζόρτζια γίνεται η πρώτη γυναίκα Γερουσιαστής στις ΗΠΑ.

1927: Απεργοί ανθρακωρύχοι στο Κολοράντο των ΗΠΑ δέχονται επίθεση με πολυβόλα από αστυνομικούς με πολιτικά. Έξι σκοτώθηκαν, δεκάδες τραυματίστηκαν.

1939: Σε αντίποινα για τις επιθέσεις των Γερμανών στα ορυχεία τους, οι Βρετανοί ανακοινώνουν ότι οποιεσδήποτε γερμανικές εξαγωγές από εμπορικά πλοία θα εμποδίζονταν.

1944: Στη μάχη του Ειρηνικού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Αμερικανοί ξεκινούν την ανακατάληψη των νησιών Γκιλμπέρ.

1953: Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο ανακοινώνει ότι το κρανίο του Ανθρώπου του Πίλτντάουν που είχε ανακαλύψει το 1912 ο Τσαρλ Ντόσον είναι πλαστό.

1967: Ο Αμερικανός στρατηγός Ουίλιαμ Ουέστμορλαντ δηλώνει στους δημοσιογράφους για τον πόλεμο του Βιετνάμ: Το 1965 ο εχθρός κέρδιζε, σήμερα είμαι απολύτως βέβαιος ότι χάνει.

1991: Σβήνει και η τελευταία από τις φλεγόμενες πετρελαιοπηγές του Κουβέιτ. Ο πόλεμος με το Ιράκ είχε τελειώσει εννέα μήνες νωρίτερα.

1994: Το ΝΑΤΟ ξεκινά αεροπορικές επιδρομές στη Σερβία.