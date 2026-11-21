Υποχωρεί ο υδράργυρος το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, μετά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τις προβλέψεις για 28άρια της Παρασκευής, χωρίς ωστόσο να αλλάζει δραματικά το σκηνικό του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ημέρα θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας σε αρκετές περιοχές, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά τμήματα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τα φαινόμενα θα είναι κατά κανόνα ασθενή και τοπικού χαρακτήρα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες, πάντως, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κατά τόπους, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 4 με 5 μποφόρ.

Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στη δυτική και τη βορειοανατολική Ελλάδα, με την Ήπειρο και τμήματα της δυτικής Στερεάς να περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου αναμένονται τοπικά φαινόμενα. Ασθενείς βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε τμήματα της Θράκης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν κατά διαστήματα νεφώσεις, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας προβλέπονται στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, αλλά και στις Σποράδες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή κυρίως στα βόρεια και δυτικά τμήματα, με τις ελάχιστες τιμές να υποχωρούν αρκετά τις πρωινές ώρες. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της πρόγνωσης, στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 3 έως 15-16 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 4 έως 21 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20-22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στα Επτάνησα προβλέπονται θερμοκρασίες από 11 έως 18 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Στην Αττική θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 2-3 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, χωρίς να προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη σε τοπικό επίπεδο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.