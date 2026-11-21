Η Άντα Λεούση κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 , για όλα τα ζώδια.

ΚΡΙΟΣ: Δεν χρειάζεται να γυρνάτε στο παρελθόν με συζητήσεις που δεν σας οδηγούν πουθενά. Μην κόψετε τις επαφές με άτομα κύρους και η ανταμοιβή για όσα έχετε κάνει στη δουλειά σας θα έρθει. Οι λύσεις που περιμένετε σε κάποια θέματα θα έρθουν μέσα από το οικογενειακό σας περιβάλλον.

ΤΑΥΡΟΣ: Εάν δεν έχετε κάτι θετικό να πείτε σε κάποιον φίλο σας, είναι προτιμότερο να μην πείτε τίποτα. Υστερα από μια εξυγίανση καταστάσεων αρχίστε να προχωράτε μπροστά, αφήνοντας πίσω πολλές δυσκολίες.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αφήστε τον χρόνο και τα γεγονότα να σας οδηγήσουν στο να καταλάβετε τι νιώθετε πραγματικά. Μόνο αν σταματήσετε τις παρεμβολές θα κατανοήσετε τα πραγματικά κίνητρα των άλλων. Προσπαθήστε να ελιχθείτε σύμφωνα με τους ρυθμούς που ακολουθεί ο σύντροφός σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πολλά πράγματα θα αποκαλυφθούν στην πραγματική τους διάσταση, ενώ θα γίνουν εμφανείς οι πρώτες αναλαμπές της οικονομικής σας ανάκαμψης. Η ημέρα θα είναι σημαντική τόσο για την επαγγελματική όσο και για τη συναισθηματική σας πορεία.

ΛΕΩΝ: Οι στόχοι που έχετε βάλει είναι αρκετά φιλόδοξοι και χρειάζεται να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις σας, ώστε να είστε σίγουροι πως δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα σχέδιά σας, τουλάχιστον λόγω δικής σας υπαιτιότητας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πλησιάστε τους συνεργάτες σας και αναπτύξτε τους τις ιδέες σας. Θα υπάρξει αναστάτωση στην προσωπική σας ζωή και οι αντιπαραθέσεις με τον σύντροφό σας θα είναι δεδομένες, καθώς δεν θα μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή στα θέλω σας.

ΖΥΓΟΣ: Οι έντονες αλλαγές στη διάθεσή σας δεν θα σας επιτρέψουν να ασχοληθείτε με τον έρωτα, που ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, συχνά του δίνετε τη δεύτερη θέση. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα για να δείτε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα ή να κάνετε κάποιο ταξιδάκι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ανοίξτε καινούργιους δρόμους και αυξήστε τον κύκλο των γνωριμιών σας, ιδιαίτερα εκείνων που στο μέλλον θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά. Καλλιεργήστε δραστηριότητες όπως ταξίδια ή διακοπές.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Θα γεμίσετε δύναμη, ζωντάνια και διάθεση για δουλειά, ενώ παράλληλα η περίοδος είναι ευνοϊκή για επαφές και ταξίδια. Επιδείξτε μεγαλύτερη φρόνηση, να σκέφτεστε λογικά, να είστε σε εγρήγορση και να επιλέξετε με μεγάλη προσοχή τους συνεργάτες σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Χειριστείτε με ψυχραιμία και ρεαλισμό τις καταστάσεις, καθώς οι ευκαιρίες της ημέρας όχι μόνο θα σας ανανεώσουν, αλλά θα σας υποχρεώσουν να ξεκινήσετε και πάλι γεμάτοι με δημιουργική έμπνευση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εάν σας χρειάζεται χρόνος για να σκεφτείτε κάποια πράγματα, ζητήστε το ευγενικά. Η ανάγκη που θα νιώσετε να αναπτύξετε τον κοινωνικό σας κύκλο, εμπλουτίζοντας τον με νέες γνωριμίες, θα αποδειχθεί σωτήρια για το μέλλον σας.

ΙΧΘΥΕΣ: Η κοινωνική σας δραστηριότητα και οι επαφές που θα κάνετε θα σας βοηθήσουν να εδραιωθείτε. Ασχοληθείτε με δημιουργικές δραστηριότητες και μη μένετε κολλημένοι στα ίδια. Αναλάβετε πρωτοβουλίες και βγάλτε από το αδιέξοδο καταστάσεις που σας έχουν κουράσει.