Μια οικογενειακή απόδραση δίπλα στη θάλασσα έκαναν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, παίρνοντας μαζί τους τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Το ζευγάρι άφησε για λίγο πίσω τις καθημερινές του υποχρεώσεις και επέλεξε να περάσει χρόνο με τα παιδιά του, απολαμβάνοντας μια ξέγνοιαστη βόλτα στην παραλία.

Παρότι ο Νοέμβριος πλησιάζει στο τέλος του, η οικογένεια δεν δίστασε να βρεθεί κοντά στη θάλασσα, με τις δύο μικρές να απολαμβάνουν το παιχνίδι στην ακροθαλασσιά. Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης κατέγραψαν τις όμορφες στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς μάλιστα να γνωρίζουν ότι φωτογράφιζαν ο ένας τον άλλον την ίδια στιγμή.

Η τρυφερή ανάρτηση της Χριστίνας Μπόμπα

Το απόγευμα της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, οι δυο τους μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους βίντεο από την οικογενειακή τους εξόρμηση. Στα πλάνα που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Τανιμανίδης περνά χρόνο με τις κόρες του στην ακροθαλασσιά, με φόντο τη θάλασσα και τα βουνά.

Η Χριστίνα Μπόμπα συνόδευσε την ανάρτησή της με μια τρυφερή εξομολόγηση για τη χαρά που νιώθει όταν βλέπει την οικογένειά της να περνά όμορφα.

«Βγάλαμε ο ένας τον άλλο την ίδια λήψη χωρίς να το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις την οικογένειά σου να παίζει και να χαίρεται».