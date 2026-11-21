Σορό σε προχωρημένη σήψη εντόπισε πολίτης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα, και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μετά την ενημέρωση που δέχτηκαν, προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα και να διαπιστώσουν κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκαν εκεί.

Μέχρι στιγμής, η προέλευση των ανθρώπινων οστών παραμένει άγνωστη, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.