Ένα ξεχωριστό δώρο από την κόρη της, Κατερίνα, δέχτηκε η Μαρία Ηλιάκη, η οποία θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια χειροποίητη κάρτα που της ετοίμασε η μικρή, με ζωγραφιές και μια τρυφερή αφιέρωση.

Η Κατερίνα επιστράτευσε τη φαντασία της και δημιούργησε μια πολύχρωμη κάρτα, χρησιμοποιώντας κόκκινο και μπλε μαρκαδόρο. Στη ζωγραφιά της πρόσθεσε μια μεγάλη καρδιά, αστεράκια και χριστουγεννιάτικα σχέδια, ενώ δεν παρέλειψε να γράψει και ένα προσωπικό μήνυμα για τη μητέρα της.

Η αφιέρωση της μικρής Κατερίνας

Στην εξωτερική πλευρά της κάρτας η μικρή έγραψε «Μαμά χρόνια πολλά», προσθέτοντας και το όνομά της, Κατερίνα. Η Μαρία Ηλιάκη ανέβασε τη δημιουργία στα Instagram Stories της και τη συνόδευσε με δύο μόνο λέξεις, που φανερώνουν πόσο ξεχωριστό ήταν για εκείνη αυτό το δώρο: «Το δώρο μου».

Η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σχέση της με την κόρη της και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα. Μαζί με τον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη, έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους στην ανατροφή της Κατερίνας, ενώ η ίδια επιλέγει κατά καιρούς να δημοσιεύει οικογενειακές στιγμές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι προστατεύει την προσωπική ζωή της οικογένειάς της, η Μαρία Ηλιάκη δεν διστάζει να μοιράζεται μικρές χαρές από την καθημερινότητα με την κόρη της. Αυτή τη φορά επέλεξε να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους την πολύχρωμη κάρτα που έφτιαξε η Κατερίνα με τα χέρια της.