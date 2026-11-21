Την περασμένη εβδομάδα, οι φίλοι της γευσιγνωσίας, κοσμικοί και επιχειρηματίες έδωσαν το «παρών» στο πρώτο κάλεσμα του ταλαντούχου σεφ Βασίλη Καλλίδη, ο οποίος τους υποδέχθηκε στο νέο του επαγγελματικό εγχείρημα, σε πολυτελέστατο «apartment» της οδού Κολοκοτρώνη 8, στο κέντρο της Αθήνας. Στη λαμπερή βραδιά με τη μοναδική θέα της Ακρόπολης, στο διαμέρισμα του 7ου ορόφου με το ιδιωτικό ασανσέρ, που ανέβαζε τους καλεσμένους κατευθείαν στο ανακαινισμένο διαμέρισμα, την παράσταση έκλεβαν η ντιζαϊνάτη κουζίνα-υπερπαραγωγή και το τεράστιο τραπέζι με τα εκλεκτά εδέσματα που είχε φτιάξει ο σεφ για τους προσκεκλημένους του.

Ο Σεφ Βασίλης Καλλίδης

Πρόκειται για μια νέα, μοντέρνα αντίληψη φιλοξενίας και γευσιγνωσίας, με την υπογραφή Καλλίδη, καθώς στο διαμέρισμα θα οργανώνονται δείπνα και πριβέ εκδηλώσεις -για Έλληνες, αλλά και για τουρίστες- με «πιάτο», μεταξύ άλλων, τον Παρθενώνα – μια ιδέα που γνωρίζει μεγάλο σουξέ στο εξωτερικό. Άλλωστε, ο ταλαντούχος σεφ και πολυμήχανος επιχειρηματίας λατρεύει να μαγειρεύει παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, καθώς είναι ένας από τους πρωτοπόρους της νέας ελληνικής κουζίνας από το 2004 και μετά, προτείνοντας στο κοινό του και σύγχρονες ελληνικές συνταγές.

Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστός από τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το «Food and the City», από τις εμφανίσεις του στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη, όταν έκανε ρεκόρ τηλεθέασης στον Alpha, αλλά και από την ταξιδιωτική-μαγειρική εκπομπή «Νόστιμη γη». Έχει, επίσης, παρουσιάσει την αμερικανική γαστρονομική εκπομπή «A slice of real Greece», που γυρίστηκε στα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. Άρα, η υπογραφή του και ο χώρος στην Κολοκοτρώνη αποτελούν τη συνταγή της νέας του επιτυχίας.

(αριστερά) Σεραφείμ Φυντανίδης

Όμως, η «Espresso» ανακάλυψε ότι δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε διαμέρισμα, αλλά για έναν χώρο με μεγάλη ιστορία, όπου διαδραματίστηκαν πολιτικά γεγονότα και μυστικές συναντήσεις με ισχυρά πρόσωπα. Πρόκειται για τα VIP γραφεία του εκδότη Κίτσου Τεγόπουλου και του Σεραφείμ Φυντανίδη της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», όπου ήταν το «άγνωστο» στον πολύ κόσμο δεύτερο σπίτι τους και υποδέχονταν ισχυρούς καλεσμένους από την πολιτική, επιχειρηματική και καλλιτεχνική ζωή.

Αν και στον 5ο όροφο στεγαζόταν η διεύθυνση της εφημερίδας και πραγματοποιούνταν οι καθημερινές συσκέψεις της σύνταξης, στο χαρακτηριστικό οβάλ γραφείο του Φυντανίδη, πριν η εφημερίδα μετακομίσει στις εγκαταστάσεις της στον Νέο Κόσμο (οδός Μίνωος), το διαμέρισμα του 7ου ορόφου υπήρξε το κέντρο λήψης των σημαντικότερων δημοσιογραφικών αποφάσεων της Μεταπολίτευσης, καθώς στέγαζε τα προσωπικά γραφεία του αείμνηστου εκδότη Κίτσου Τεγόπουλου, αλλά και του Σεραφείμ Φυντανίδη, αφού από εκεί ουσιαστικά διηύθυνε την εφημερίδα για 31 συνεχόμενα χρόνια (1976-2007), αφήνοντας το στίγμα του στον ελληνικό Τύπο.

Το τραπέζι με τις δημιουργίες του Καλλίδη στην οδό Κολοκοτρώνη 8

Το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας υπήρξε επί δεκαετίες το «στρατηγείο» των εκδόσεων του Κίτσου Τεγόπουλου και των γραφείων της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», ενώ αργότερα (από το 2012) στέγασε και τα γραφεία της «Εφημερίδας των Συντακτών». Σήμερα, στο κτίριο της δεκαετίας του 1960, σε έναν από τους πιο τουριστικούς δρόμους της Αθήνας, λειτουργούν ευέλικτοι επαγγελματικοί χώροι, γραφεία «open office», και στο ισόγειο καταστήματα εστίασης, καθώς, μετά την οικονομική κατάρρευση και το κλείσιμο του εκδοτικού ομίλου «Χ.Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.», το ακίνητο πέρασε στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας.