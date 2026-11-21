Τις οικογενειακές τους διακοπές στο Παρίσι συνεχίζουν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχοντας μαζί τους τον μικρό τους γιο. Το ζευγάρι απολαμβάνει τις βόλτες του στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ αυτή τη φορά επέλεξε να επισκεφθεί το περίφημο Μουσείο του Λούβρου.

Μετά τη διασκέδασή τους στην Disneyland, όπου γιόρτασαν τα γενέθλια του Σάκη Κατσούλη, οι δυο τους αποφάσισαν να γνωρίσουν από κοντά έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της Γαλλίας, χωρίς φυσικά να αποχωριστούν τον γιο τους.

Η οικογενειακή βόλτα στο Λούβρο

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάκης Κατσούλης φαίνεται να περπατά στις αίθουσες του μουσείου, σπρώχνοντας το καρότσι με τον γιο του. Ο ίδιος παρατηρεί τα έργα τέχνης που εκτίθενται στον χώρο, ενώ συνεχίζει την περιήγηση μαζί με την οικογένειά του.

Το ταξίδι στο Παρίσι περιλαμβάνει διαφορετικές δραστηριότητες για το ζευγάρι, που συνδυάζει τις επισκέψεις στα αξιοθέατα με τον χρόνο που περνά μαζί με το παιδί του. Μετά τις οικογενειακές στιγμές στην Disneyland, σειρά είχε το Λούβρο, από όπου μοιράστηκαν νέα στιγμιότυπα.