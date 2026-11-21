Σφραγίστηκε από τον Δήμο Αθηναίων το νυχτερινό κέντρο NOX, στο οποίο εμφανίζονται η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.

Το κατάστημα είχε σφραγιστεί τις προηγούμενες ημέρες, αφού φέρεται να μην πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έκδοση της άδειας. Ανάμεσα στα ζητήματα που είχαν προκύψει περιλαμβάνονταν και εκείνα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια του χώρου.

Αφαιρέθηκε η σφραγίδα από το κατάστημα

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα που είχε τοποθετηθεί στο νυχτερινό κέντρο είχε αφαιρεθεί.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, στο σημείο έφτασε μικτό κλιμάκιο με εκπροσώπους του Δήμου Αθηναίων, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής. Οι αρμόδιοι πραγματοποίησαν νέο έλεγχο και προχώρησαν στην εκ νέου σφράγιση του καταστήματος.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει ξανά το NOX, ενώ η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση.