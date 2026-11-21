Σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί οδηγήθηκε με εισαγγελική εντολή ο 44χρονος βοηθός του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου μετά από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Ο άνδρας, που εργάζεται ως μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), φέρεται να μπήκε σε σχολική αίθουσα την ώρα που πραγματοποιούνταν μάθημα, παρουσία μαθητών και μιας 26χρονης εκπαιδευτικού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, ο 44χρονος κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας, κατέβασε το παντελόνι του και επέδειξε τα γεννητικά του όργανα. Στη συνέχεια, φέρεται να πλησίασε τη νεαρή δασκάλα και να τη φίλησε μπροστά στα παιδιά.

Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών και η σύλληψη

Άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και παρενέβησαν, καταφέρνοντας να ανοίξουν την κλειδωμένη πόρτα και να απομακρύνουν με ασφάλεια τη δασκάλα και τους μαθητές.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη του 44χρονου. Στη συνέχεια, ο αρμόδιος εισαγγελέας έδωσε εντολή να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική στο Δαφνί.

Η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Μετά την καταγγελία, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κινητοποιήθηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου.

Κατόπιν παρέμβασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η υποδιευθύντρια της σχολικής μονάδας μετέβη στην Αστυνομία και κατέθεσε για το περιστατικό, καθώς ο διευθυντής του σχολείου απουσίαζε με κανονική άδεια.

Παράλληλα, ζητήθηκε να υποβληθεί σχετική αναφορά στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι συνθήκες της υπόθεσης και να διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές

Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη των μαθητών και του προσωπικού, καθώς το καταγγελλόμενο περιστατικό σημειώθηκε παρουσία ανηλίκων.

Η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής, ο οποίος επισκέφθηκε τη σχολική μονάδα, ενώ πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τη διαχείριση της κατάστασης.

Από τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου προβλέπεται να ξεκινήσει παρέμβαση με τη συμμετοχή του Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και ψυχολόγων, ώστε να παρασχεθεί υποστήριξη στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στο υπόλοιπο προσωπικό.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής αναμένεται επίσης να κινήσει τις προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες για τον 44χρονο, με βασική προτεραιότητα την προστασία των μαθητών και την ασφαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.