Στη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το τραγούδι «S.A.G.A.P.O.», στις έντονες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει τότε η εμφάνισή του, αλλά και σε σημαντικές συνεργασίες της μουσικής του πορείας αναφέρθηκε ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Ο γνωστός τραγουδοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;», το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, κάνοντας μια αναδρομή στην εμπειρία του από τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό. Όπως αποκάλυψε, η απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή ήταν εντελώς αυθόρμητη και δεν προέκυψε ύστερα από κάποιον μακροχρόνιο σχεδιασμό.

«Από έναν αυθορμητισμό. Άκουγα στο ραδιόφωνο και πέρναγα έξω από την ΕΡΤ στη Ρηγίλλης εκείνη τη στιγμή. Λέω, δεν παίρνω μια τέτοια για πλάκα; Έκατσα το βράδυ, το πρωί το έδωσα και αυτό ήταν», αποκάλυψε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Η εμφάνισή του στη σκηνή της Eurovision είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, με τα ρούχα, τις χορογραφίες και τη συνολική παρουσίαση να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχολίων. Ο ίδιος, όπως είπε, ήταν προετοιμασμένος για όσα θα ακολουθούσαν και αντιμετώπισε την έντονη δημοσιότητα ως μέρος της συμμετοχής του.

«Καλά, εντάξει, αλλά μέσα στο παιχνίδι ήμουν. Πάντα ήμουν προετοιμασμένος. Δηλαδή ήταν βούτυρο στο ψωμί των καναλιών. Τα ρούχα, τα βήματα. Όλο το πακέτο είχε πολύ ψωμί. Ήταν ένα μπαμ φοβερό».

Μάλιστα, θυμήθηκε και τον θόρυβο που είχε προκληθεί γύρω από συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει στο Ζάππειο, σε μια περίοδο κατά την οποία η παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης ήταν ιδιαίτερα έντονη.

«Είχε συζητηθεί σε ένα επίπεδο, γιατί είχα δώσει εγώ τότε μια συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο. Και πάνω που γινόταν ο πανικός, άρχισε μια φασαρία, πώς και πήρε το Ζάππειο και έχει πάει μόνο ο τάδε και ο τάδε πρωθυπουργός. Μόλις τελείωνε η μία, ξεκίναγε η άλλη», θυμήθηκε.

Αναφερόμενος συνολικά στον διαγωνισμό, ο Μιχάλης Ρακιντζής σημείωσε πως η συμμετοχή του τού έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβει από πρώτο χέρι τι ακριβώς είναι η Eurovision. Όπως τόνισε, πέρα από μουσικός διαγωνισμός, αποτελεί ένα μεγάλο τηλεοπτικό και ψυχαγωγικό γεγονός, ενώ θεωρεί πως μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για νέους καλλιτέχνες.

«Εάν δεν είχα πάει, δεν θα ήξερα για τι πράγμα μιλάμε. Εκτός από το ότι είναι ένας μουσικός διαγωνισμός και δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, είναι ένα event. Είναι μια πολύ καλή παραγωγή, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι νομίζω για νέα παιδιά, γιατί σου δίνει την ευκαιρία μέσα σε ένα βράδυ να ξεκινήσεις μια καριέρα».

Όταν ο Τάσος Ιορδανίδης τον ρώτησε αν πιστεύει πως το «S.A.G.A.P.O.» ήταν μπροστά από την εποχή του, ο τραγουδοποιός απάντησε πως ενδεχομένως το τραγούδι να μπορούσε να έχει διαφορετική πορεία, αν είχε παρουσιαστεί σε άλλες συνθήκες.

«Πιθανόν, ναι. Οποιαδήποτε εποχή μπορούσε να πάει αυτό το κομμάτι και αν πήγαινε σε μια χρονιά που οι παραγωγές θα ήταν καλύτερες και πιο οργανωμένες, νομίζω θα είχε άλλη τύχη. Γιατί συνέβησαν διάφορα κουφά εκεί και τη συγκεκριμένη βραδιά. Αλλά οκ, είναι αυτό που είναι. Και εάν έρθεις εδώ σε ένα live, θα δεις ότι το κομμάτι που γίνεται ο περισσότερος χαμός είναι το “S.A.G.A.P.O.”. Δηλαδή τελικά αυτό έχει σημασία. Ένα κομμάτι δείχνει μέσα στον χρόνο εάν έχει κάποια απήχηση και αξίζει να μείνει ή αν χαθεί».

Όσο για την αρνητική κριτική που είχε δεχτεί εκείνη την περίοδο, ο Μιχάλης Ρακιντζής ξεκαθάρισε πως δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα, καθώς γνώριζε ότι η δημοσιότητα και τα σχόλια αποτελούσαν μέρος όλης αυτής της εμπειρίας.

«Όχι, δεν πρόλαβα να στενοχωρηθώ. Και γενικά δεν στενοχωριέμαι για τέτοια. Γιατί ξέρεις, παίζω κι εγώ μπάλα σε όλο αυτό που γίνεται. Δεν με ρίχνει».