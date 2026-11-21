Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Σταμάτης Φασουλής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για τη σχέση με τους γονείς του, τις στιγμές που σημάδεψαν τη ζωή του, αλλά και τον μεγαλύτερο φόβο του όσο μεγαλώνει.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε αρχικά στη μητέρα του, η οποία, όπως περιέγραψε, τον στήριξε στην απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική και του είχε τεράστια αδυναμία. Μάλιστα, θυμήθηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αποτύπωνε πόσο έντονη ήταν η αγάπη της για εκείνον.

«Η μητέρα μου με στήριξε πολύ στην απόφασή μου να γίνω ηθοποιός. Μου είχε μεγάλη αδυναμία. Ήταν άρρωστο αυτό που είχε μαζί μου. Ήμουν δίπλα της, καθόμουν και άκουσε φρενάρισμα από τον δρόμο, πήδηξε από το παράθυρο για να δει αν ήμουν εγώ. Με τον πατέρα μου οι σχέσεις μας δεν υπήρχαν σχεδόν…Κατάλαβα τι κίνδυνο έβλεπε σε εμένα, και τι κομμάτια του εαυτού του, και έκανε ότι δεν υπάρχουν.

Μέχρι την εφηβεία μου ήμασταν πολύ καλά, με αγκάλιαζε. Μετά την εφηβεία έπεσε μια απόσταση και μια αποχή σχέσεων. Ήταν σαν να μη με έβλεπε, και αυτό με πείραζε πάρα πολύ. Μόλις όμως βγήκα στο θέατρο, ο πατέρας μου έγινε μεγάλος μου θαυμαστής και ήταν κάθε βράδυ στο θέατρο» εξομολογήθηκε αρχικά ο Σταμάτης Φασουλής.

Στη συνέχεια, μίλησε για την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα για το αν αισθάνεται πως έχει χορτάσει τον έρωτα. Η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική, καθώς ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της ζωής του.

«Χορτασμένος σημαίνει τελείωσα. Οπότε όχι, δεν είμαι χορτασμένος, είμαι ακόμα πεινασμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η αναφορά του στη μητέρα του, την οποία χαρακτήρισε ως τον άνθρωπο που του λείπει περισσότερο. Ο Σταμάτης Φασουλής μίλησε για τα δύσκολα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν αντιμετώπιζε άνοια και Αλτσχάιμερ, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν για τον ίδιο να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Ο άνθρωπος που μου λείπει πιο πολύ είναι η μητέρα μου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, που ταλαιπωρούνταν, ήταν ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Δεν ήξερα πώς να την αντιμετωπίσω. Είχε άνοια και αλτσχάιμερ, χωρίς να της λείπει το χιούμορ…Το να φύγω από τη ζωή δε με πειράζει, αυτό που με πειράζει είναι το να αρχίσω να χάνω το μυαλό μου ή τις δυνάμεις του σώματός μου».