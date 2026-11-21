Πέθανε η Λιάνα Σκουρλή, πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας, η οποία είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της δράσης της στην προσπάθεια για τη δημιουργία του Μουσείου Μαρία Κάλλας.

Η Λιάνα Σκουρλή γεννήθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον χώρο των εικαστικών τεχνών, διαγράφοντας μια μακρά πορεία με έντονη παρουσία στον πολιτισμό.

Η γνωριμία με τη Μαρία Κάλλας και το όνειρο για το μουσείο

Ξεχωριστή θέση στη δραστηριότητά της είχε η προσπάθεια διατήρησης και προβολής της κληρονομιάς της Μαρίας Κάλλας. Η Λιάνα Σκουρλή ίδρυσε το σωματείο «Φίλοι Μαρία Κάλλας» και εργάστηκε για την υλοποίηση της ιδέας ενός μουσείου αφιερωμένου στη σπουδαία Ελληνίδα υψίφωνο.

Η σχέση της με τη Μαρία Κάλλας είχε, ωστόσο, και προσωπική αφετηρία. Τον Φεβρουάριο του 1973, όταν η Λιάνα Σκουρλή ήταν μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ουάσινγκτον, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη σπουδαία υψίφωνο κατά την επίσκεψή της στο Κέντρο Κένεντι. Για δύο ημέρες ανέλαβε να τη βοηθήσει στις μετακινήσεις και τις υποχρεώσεις της, ενώ τη συνόδευσε ακόμη και για καφέ και ψώνια. Χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή της στη «Ναυτεμπορική», θυμόταν εκείνες τις στιγμές, λέγοντας: «Την πήγα για ψώνια και για καφέ…».

Παράλληλα, είχε αναπτύξει σημαντική κοινωνική δράση. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ» και συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιό του, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στις προσπάθειες στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.