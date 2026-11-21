Πέθανε το βράδυ της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, σε ηλικία 79 ετών, ο συγγραφέας και δημιουργός κόμικς Τάσος Αποστολίδης, ο οποίος κατάφερε να φέρει τα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας κοντά σε χιλιάδες αναγνώστες μέσα από τις διασκευές του.

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και άρχισε να ασχολείται συστηματικά με τη συγγραφή σεναρίων για κόμικς στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με τις διασκευές κλασικών έργων της αρχαιότητας, τα οποία παρουσίασε σε εικονογραφημένη μορφή, δίνοντας στο αναγνωστικό κοινό έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσει την αρχαία ελληνική γραμματεία.

Το έργο του και οι μεγάλες πωλήσεις

Μέσα από τα σενάριά του, ο συγγραφέας αξιοποίησε τη γλώσσα των κόμικς και των graphic novels για να μεταφέρει γνωστά κείμενα της αρχαιότητας σε μια μορφή προσιτή σε μικρούς και μεγάλους. Οι διασκευές του αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό και απέκτησαν σημαντική θέση στον χώρο των εικονογραφημένων εκδόσεων.

Η εμπορική επιτυχία των βιβλίων του υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς οι συνολικές πωλήσεις τους στην Ελλάδα ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Το έργο του δεν περιορίστηκε στην ελληνική αγορά, αφού αρκετές από τις εκδόσεις του μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.