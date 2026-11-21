Καμία χώρα δεν επηρεάζεται από τη διεθνή πραγματικότητα όσο η νεότερη Ελλάδα. Από πού να αρχίσω, αφού δεν πρόκειται να τελειώσω; Ας μη γίνω, λοιπόν, βαρετός με το παρελθόν κι ας έρθω στο παρόν.

Παρακολούθησα κι εγώ με ενδιαφέρον τη συνάντηση των τριών στη Σεντζέν, το ραντεβού Τραμπ, Πούτιν και Σι, που χαρακτηρίστηκε από κάποιους μια νέα Γιάλτα. Αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν μια νέα διανομή, όπως έγινε με την ανατολική Ευρώπη, που πέρασε στους Σοβιετικούς, καθώς Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν μοίρασαν μεταξύ τους τον κόσμο. Ωστόσο, η συνάντηση στη Σεντζέν δεν είχε άμεσο αποτέλεσμα ούτε για την Ουκρανία, αλλά ούτε και για το Ιράν. Απλώς επιβεβαίωσε ότι ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τρεις. Και όλοι οι άλλοι μπορούν απλώς να βλέπουν – και να μαθαίνουν.

Τραμπ – Σι – Πούτιν (Profimedia)

Το μεγάλο ερώτημα

Το ερώτημα είναι τι κατάλαβε το ελληνικό πολιτικό σύστημα βλέποντας τον Σι, τον Πούτιν και τον Τραμπ γύρω από το κυκλικό τραπέζι. Πήρε χαμπάρι ότι η συνάντηση των τριών προκαθορίζει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών; Ή μάλλον προδιαγράφει το είδος της κυβέρνησης που θα προκύψει του χρόνου το καλοκαίρι; Μια κυβέρνηση που ήδη συζητείται, με τη σύνθεσή της να πιθανολογείται χωρίς μεγάλη δυσκολία.

Ας υπενθυμίσουμε τη σχέση των τριών της Σεντζέν με την Ελλάδα, σχέση που συγκλίνει, με σημείο τομής, στη δική μας περίπτωση, τις κάλπες του 2027. Πάμε από το τέλος.

Ο Σι Τζινγκπίν είναι ο ισχυρότερος ηγέτης της σύγχρονης Κίνας μετά τον Μάο. Και, μην το ξεχνάμε, η Ιστορία είναι ζωντανή. Το έμαθε στο πετσί του ο βλαξ ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Μμπαπέ, που προσέβαλε τη μνήμη του Μεγάλου Τιμονιέρη στα social media και εξοστρακίστηκε σε μια νύχτα από την Κίνα, καθώς όλα τα σπονσοριλίκια του έγιναν delete. Ο Σι εκπροσωπεί μια Κίνα που επένδυσε (μόνο αυτή) στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης – εννοώ, βέβαια, την Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Επένδυση, όμως, στην οποία δεν επετράπη να αναπτυχθεί περισσότερο την τελευταία δεκαετία. Όπως έγινε και με την τοποθέτηση των Κινέζων στον ΑΔΜΗΕ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Πεκίνο έχει ζήσει το «πάγωμα» των σημαντικών τοποθετήσεών του στην Ελλάδα ως προσβολή στο status υπερδυνάμεως της Κίνας.

Ακολουθούν οι Ρώσοι. Χώρα με παραδοσιακούς δεσμούς με την Ελλάδα, η Ρωσία αντιμετωπίζεται περίπου ως εχθρική χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια. Σε πολλές περιπτώσεις -και πριν ακόμη από το Ουκρανικό- η Αθήνα βγήκε πολύ πιο μπροστά από πολλούς, ενώ δεν υπήρχε λόγος. Για να το πω διαφορετικά: η συμπεριφορά μας ήταν λες και είμαστε η Πολωνία. Μπορεί η επίσημη ρωσική παρουσία να έχει περίπου συρρικνωθεί στις ρωσικές μονές στον Άθω, αλλά αυτό δεν είναι το τέρμα – περισσότερο μια νέα αφετηρία είναι.

Τραμπ – Σι – Πούτιν (Profimedia)

Μετέωρη κατάσταση

Τελευταίοι, μα όχι έσχατοι, οι Αμερικανοί. Αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα δεν είναι, βέβαια, μόνο η βάση της Σούδας και τα συμπαρομαρτούντα. Αυτή είναι μια διαχρονική υποδομή ασφάλειας. Στη δεύτερη θητεία Τραμπ οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι σε μια έκλειψη διαρκείας – ή, μάλλον, σε μια περίεργα μετέωρη κατάσταση που δεν προχωράει σε κάτι ουσιαστικό.

Αν Τραμπ, Πούτιν και Σι ευθυγραμμίζονται, και μάλιστα δημόσια για να το δει όλη η υφήλιος, αυτό γίνεται σε μια στιγμή που η Αθήνα έχει αλληθωρίσει στις σχέσεις της με Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο. Αυτό θα απαιτήσει -για να το πω χαριτωμένα- συνταγή από τον οφθαλμίατρο για νέα γυαλιά. Που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παραγγέλνονται τώρα για να φορεθούν του χρόνου το καλοκαίρι. Μητσοτάκης, Τσίπρας και Ανδρουλάκης πάνε προς τις εκλογές. Το ερώτημα όμως είναι τι θα βγει από τις κάλπες και σε ποιον βαθμό θα αποτελεί όχι ανατροπή, αλλά αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας με τα τρία μεγάλα κέντρα του πλανήτη.

Η ειρωνεία είναι ότι η Ελλάδα δεν πρέπει αυτή τη φορά να διαλέξει ανάμεσα σε κάποιον πόλο – αφού αυτοί είναι, το είπαμε, σε σύγκλιση. Το ζητούμενο είναι να διορθώσει η Αθήνα την απόκλιση. Αυτή είναι η δουλειά της επόμενης κυβέρνησης που έχει κληρώσει, αλλά και έχει κλειδώσει στη Σεντζέν. Μένει να φανερωθεί.