Σε άνδρα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στον Άγιο Παντελεήμονα. Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η διαδικασία απομάκρυνσής της από το σημείο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτότητα του νεκρού και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί.

Το κτήριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων. Τη σορό εντόπισε νωρίτερα το πρωί ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έρευνα του ιατροδικαστή και της Σήμανσης

Στο εγκαταλελειμμένο κτήριο έφτασαν αστυνομικοί, ενώ ιατροδικαστής και προσωπικό της Σήμανσης εξέτασαν τη σορό και τον χώρο όπου εντοπίστηκε, αναζητώντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιτόπιας εξέτασης, η σορός απομακρύνθηκε με όχημα γραφείου τελετών. Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του άνδρα.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες του θανάτου του, ούτε πώς βρέθηκε η σορός στο συγκεκριμένο κτήριο. Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.