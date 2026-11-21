Νέα στοιχεία για την υπόθεση «Χωριάτικο» έρχονται στο φως, καθώς σημειωματάρια που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν καταχωρίσεις με χρηματικά ποσά χιλιάδων ευρώ, μηνιαία «μερίσματα» και πληρωμές που οι εμπλεκόμενοι φέρονται να κατέγραφαν με την ένδειξη «λάδι».

Τα έγγραφα παρουσίασε η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι σημειώσεις προέρχονται από το «λογιστήριο» που φέρεται να είχε δημιουργήσει η εγκληματική οργάνωση, η δράση της οποίας ερευνάται από τις Αρχές.

Στα σημειωματάρια καταγράφονταν οικονομικές υποχρεώσεις, εκκρεμότητες των επιχειρήσεων και ποσά που φέρονται να προορίζονταν για τους εμπλεκομένους κάθε μήνα. Ανάμεσα στις καταχωρίσεις ξεχωρίζουν εκείνες που αφορούν τον Ιούλιο του 2026, καθώς ο Άγγελος Γιαννακόπουλος εμφανίζεται να έχει λάβει 40.000 ευρώ και ο Ρίζος Ρίζος 30.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Τα «μερίσματα» και οι σημειώσεις για το «λάδι»

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να τηρούσαν αναλυτικές σημειώσεις για τις οικονομικές τους συναλλαγές, καταγράφοντας ακόμη και ποσά που περιγράφονταν ως «δωράκια». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στο «λάδι», δίπλα στις οποίες εντοπίζονται ποσά των 1.000 και 1.500 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές για να διαπιστώσουν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα. Η ύπαρξη των σημειώσεων, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνη της τον σκοπό κάθε πληρωμής.

Τα POS του εξωτερικού και ο λογαριασμός των 2,8 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Μίνας Καραμήτρου, οι Αρχές εντόπισαν ακόμη ένα στοιχείο που αφορά τις οικονομικές συναλλαγές των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι αρκετά από τα POS που χρησιμοποιούνταν δεν συνδέονταν με ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, αλλά με τράπεζες στη Βουλγαρία, στην Ιρλανδία και στη Δανία.

Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές εντόπισαν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, με υπόλοιπο 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος έχει ανοιχτεί στο όνομα συγγενών βασικού κατηγορουμένου της υπόθεσης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ενδέχεται να αποτελούσε έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η αγορά οικοπέδου στη Μύκονο, ως χαρακτηριστική περίπτωση διαχείρισης χρημάτων που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών.