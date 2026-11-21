Τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις προσωπικές στιγμές που είχαν μοιραστεί θυμήθηκε με συγκίνηση η Πίτσα Παπαδοπούλου, αποκαλύπτοντας μια τρυφερή ανάμνηση από τις συναντήσεις τους στο σπίτι της. Η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια παραδέχτηκε πως ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απώλειά του, ενώ περιέγραψε όσα αισθάνεται κάθε φορά που αντικρίζει τη φωτογραφία του.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» και στη Βασιλική Μπασιιούρη, μιλώντας για την πορεία της στη μουσική, την οικογένειά της και τον αγαπημένο της συνάδελφο, του οποίου ο θάνατος τη συγκλόνισε.

Ο ελληνικός καφές με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Πίτσα Παπαδοπούλου δεν έκρυψε τη δυσκολία της να αποδεχτεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Με ιδιαίτερη τρυφερότητα αναφέρθηκε στον χαρακτήρα του και θυμήθηκε τις στιγμές που κάθονταν μαζί στην κουζίνα της, πίνοντας ελληνικό καφέ.

«Δεν μπορώ ακόμα συνειδητοποιήσω ότι “έφυγε” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Βλέπω τη φωτογραφία του και το μόνο πράγμα που λέω είναι “αχ βρε αγόρι μου…”. Ακόμα δεν μπορώ να πω ότι “έφυγε” ο Γιώργος. Έχω αυτό το “αχ γιατί βρε αγόρι μου;”

Να είναι καλά εκεί που είναι, αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά για νέους ανθρώπους που “έφυγαν”. Ήταν άδικο πολύ. Καθόμασταν στην κουζίνα μου με τον Γιώργο και πίναμε ελληνικό καφέ. Μου λέει ότι “θα ξανάρθω”. Κρατώ την καλοσύνη του και την αγάπη για τον κόσμο. Χρυσό παιδί ήταν!».

Η αγάπη του κόσμου και η πορεία στο τραγούδι

Η γνωστή ερμηνεύτρια μίλησε και για τη μακρόχρονη διαδρομή της στο ελληνικό τραγούδι, εξηγώντας πως η επαφή με το κοινό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Παρότι αναγνωρίζει ότι οι αντοχές της δεν είναι ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια, η αγάπη της για τη μουσική παραμένει αναλλοίωτη.

«Είμαι ευλογημένος άνθρωπος. Έχω γνωρίσει από παιδί τους σπουδαιότερους ανθρώπους. Αυτό που κρατάω μέχρι να τελειώσει η καριέρα μου είναι η αγάπη και η εκτίμηση που παίρνω. Τραγουδώ γιατί για αυτό υπάρχω, γιατί θέλω να βγαίνω από το σπίτι μου. Έχω ανάγκη την αγάπη του κόσμου. Το ξενύχτι δεν με κουράζει, αλλά εντάξει δεν είμαι και όπως ήμουν. Τον ελεύθερο χρόνο περνάω ωραία στο σπίτι».

Ο γάμος του γιου της και η επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια

Η συζήτηση στράφηκε και στην προσωπική της ζωή, με την Πίτσα Παπαδοπούλου να αναφέρεται στον γάμο του γιου της, ο οποίος πραγματοποιήθηκε μέσα στο 2026. Η ίδια μίλησε για τη χαρά που αισθάνθηκε, αλλά και για την επιθυμία της να δει το παιδί της να έχει μια σταθερή συντροφιά και τη δική του οικογένεια.

«Δεν μπορώ να με κρίνω ως μητέρα. Κανείς γονιός δεν είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι το σωστό. Το μόνο σωστό είναι να αγαπάει βαθιά το παιδί του.

Ο γιος μου παντρεύτηκε φέτος μία χαριτωμένη κοπέλα. Ήταν υπέροχος γάμος. Μεγαλώνω και θέλω το παιδί μου να έχει μια συντροφιά μαι να κάνει τη δική του οικογένεια».