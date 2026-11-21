Από τη μουσική στη μικρή οθόνη και τώρα ξανά στο θέατρο, ο Γιάννης Σαββιδάκης δεν σταματά να δοκιμάζει τις δυνατότητές του. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί στην κωμωδία «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», στο Melissa Music Theater, σε μια συνεργασία που, όπως εξομολογείται, του έδωσε το θάρρος να βγει από τη ζώνη της καλλιτεχνικής του ασφάλειας. Σε μια εξομολόγηση με αναμνήσεις, αλήθειες και προσωπικές αποκαλύψεις, ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής μιλάει στην «Espresso» για την καριέρα, τα όνειρα και την οικογένειά του.

Από τον ΗΛΙΑ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

«Η γυναίκα μου τρελάθηκε», μια αγαπημένη ελληνική κωμωδία των Τσιφόρου – Βασιλειάδη, ανεβαίνει στο Melissa Music Theater. Πόσο καιρό είχες να παίξεις στο θέατρο και πώς προέκυψε η συνεργασία σου με την Έλντα Πανοπούλου;

Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέατρο. Μόνο μία φορά, το 2014, μετά το «Your Face Sounds Familiar», συμμετείχα στο μιούζικαλ «Annie», το οποίο είχε πάει πολύ καλά. Δεν επρόκειτο, όμως, για μια κωμωδία πρόζας όπως αυτή. Είχε πολλή μουσική και τραγούδια, όπως συμβαίνει άλλωστε με όλα τα μιούζικαλ. Η συγκεκριμένη πρόταση ήρθε από την Έλντα Πανοπούλου, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τίμησε με την εμπιστοσύνη της. Μάλιστα, μου είπε «Σε πιστεύω πολύ», και αυτό μου έδωσε κι εμένα θάρρος.

Δίπλα στην Έλντα Πανοπούλου στην παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»

Με τον Θοδωρή Κατσαφάδο στην παράσταση «Η γυναίκα μου τρελάθηκε»

Είχες, δηλαδή, δεύτερες σκέψεις επειδή πρόκειται για πρόζα και δεν είχες ξανακάνει κάτι αντίστοιχο;

Είναι λογικό να έχει κανείς δεύτερες σκέψεις όταν καλείται να κινηθεί σε ένα πεδίο που δεν είναι το δικό του. Και για μένα αυτό δεν είναι το βασικό μου πεδίο. Βέβαια, έχω το «μικρόβιο», μου αρέσει όλο αυτό και πιστεύω ότι μπορώ να αντεπεξέλθω. Έτσι, πήρα την απόφαση.

Όλος ο θίασος της παράστασης «Η Γυναίκα μου τρελάθηκε»

Βοήθησε σε αυτό και το γεγονός ότι στο τέλος της παράστασης υπάρχει μια μουσική έκπληξη με τραγούδια, που διαρκεί μία επιπλέον ώρα;

Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για ένα μουσικό πρόγραμμα με πολύ ωραία, αρχοντικά τραγούδια της δεκαετίας του ’60, των Ζαμπέτα, Πλέσσα, Σπανού και άλλων υπέροχων καλλιτεχνών, το οποίο ακολουθεί της παράστασης. Μετά το φινάλε της ιστορίας, δηλαδή, λέμε στους θεατές: πάμε τώρα να διασκεδάσουμε στην Αθήνα εκείνης της εποχής που τόσο μας αρέσει.

Γιάννης Σαββιδάκης, Γιώργος Κουβαράς

Ποια άλλα καλλιτεχνικά νέα σου έχεις να μοιραστείς μαζί μας;

Αυτή την περίοδο κάνω πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμα. Θα ηχογραφήσω τρία δικά μου τραγούδια, καθώς πρόσφατα έδωσα ένα κομμάτι και στον Γιώργο Κουβαρά. Τώρα, όμως, ετοιμάζω προσωπικές ηχογραφήσεις με σκοπό να επιλέξω ένα από τα τρία κομμάτια και να το κυκλοφορήσω σύντομα. Ο λόγος που ηχογραφώ τρία είναι ακριβώς για να μπορέσω να διαλέξω εκείνο που μου «χτυπάει το καμπανάκι» τη συγκεκριμένη στιγμή. Βρίσκομαι, λοιπόν, στο στούντιο, ενώ παράλληλα κάνω και ζωντανές εμφανίσεις. Στο θέατρο παίζουμε Τετάρτες και Σάββατα, οπότε τις υπόλοιπες ημέρες έχω χρόνο για διάφορα live.

Πώς προέκυψε η σύμπραξη με τον Γιώργο Κουβαρά;

Εγώ του το πρότεινα. Κάποια στιγμή τον άκουσα να τραγουδάει στην εκπομπή του στην ΕΡΤ και σκέφτηκα: «Γιατί όχι;» Είχα ένα πολύ ωραίο τραγούδι, την «Τελευταία αγκαλιά», το οποίο του έστειλα. Του άρεσε, με τίμησε και το ερμήνευσε, ενώ στη συνέχεια το ηχογράφησε. Το τραγούδι είναι εξ ολοκλήρου δικό μου, τόσο η μουσική όσο και οι στίχοι. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία κίνηση και για τους δυο μας. Άρεσε πολύ στον κόσμο.

Σκηνή από τη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1 «Της Ελλάδος τα παιδιά»

Τι θυμάσαι από τα χρόνια της σειράς «Της Ελλάδος τα παιδιά»; Περίμενες τότε ότι θα αποκτούσε διαχρονική αξία;

Ναι, όταν γυρίζαμε τη σειρά, είχα καταλάβει ότι αυτό που κάναμε ήταν κάτι διαφορετικό. Το χιούμορ της είχε μια άλλη προσέγγιση. Δεν βασιζόταν στις φωνές ή στις βρισιές, αλλά ήταν πιο πνευματώδες, ίσως πιο πρωτοποριακό και σίγουρα πιο μπροστά από την εποχή του. Άρεσε πολύ στον κόσμο και αυτό φάνηκε όχι μόνο τότε, αλλά και στη συνέχεια. Είναι ένα σίριαλ που προβάλλεται συνεχώς στην τηλεόραση, ενώ εντυπωσιακή είναι και η πορεία του στο YouTube. Από εκεί το γνωρίζουν πλέον και οι νεότερες γενιές.

Ποια στιγμή από τα γυρίσματα δεν θα ξεχάσεις ποτέ;

Σε πολλά επεισόδια δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε τα πλάνα από τις σκηνές γιατί το συνεργείο γελούσε ασταμάτητα. Αυτό μου έχει μείνει πολύ έντονα. Γελούσαν ο μπούμαν, οι καμεραμέν, οι άνθρωποι του μακιγιάζ, οι φροντιστές, όλοι. Ήταν μια πολύ ωραία σειρά, με πολλή ειλικρίνεια. Δεν θα ξεχάσω πόσο όμορφα φερόταν σε όλους μας η Χρυσούλα Διαβάτη. Στενοχωρήθηκα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ευρυπιώτης και πάντα τον μνημονεύω στα live μου.

Μείνανε φιλίες από εκείνη την εποχή;

Ναι, βέβαια! Είμαστε φίλοι με τον Δημήτρη Φραγκιόγλου, που υποδυόταν τον Χλαπάτσα, ενώ διατηρώ επαφές και με τον Νίκο Αλεξίου.

Ποιο θεωρείς ότι ήταν το τραγούδι σου με τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό; Μήπως οι «Δέκα μάγισσες», που εξακολουθούν να τραγουδιούνται ακόμη και 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία τους;

Το τραγούδι που είχε τη μεγαλύτερη επίδραση και ουσιαστικά έκανε το πρώτο άνοιγμα στο κοινό ήταν «Το κορίτσι μου κοιμάται». Μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα πιο ομαλά. Βέβαια, και οι «Μάγισσες» έκαναν πάταγο. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο που να μην έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι!

Πώς γράφτηκε «Το κορίτσι μου κοιμάται»;

Άρχισα να το γράφω σε μια συναυλία στην Ιεράπετρα, όπου εμφανιζόμασταν μαζί με τον Μίμη Πλέσσα. Μετά την πρόβα, πριν ξεκινήσει η συναυλία, ανέβηκα στη σκηνή και κάθισα στο πιάνο. Εκείνη τη στιγμή μού ήρθε η ιδέα για το τραγούδι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ! Αργότερα, στην Αθήνα, έγραψα την εισαγωγή και σιγά σιγά ολοκλήρωσα τους στίχους. Ο αρχικός στίχος, δηλαδή, είχε γραφτεί στην Κρήτη. Η έμπνευση δεν ξέρεις ποτέ πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα.

Το 1989 εκπροσώπησες την Κύπρο στη Eurovision μαζί με τη Φανή Πολυμέρη και το τραγούδι «Απόψε ας βρεθούμε». Τι θυμάσαι από τότε και πώς βλέπεις σήμερα τον τρόπο επιλογής του ελληνικού εκπροσώπου στον διαγωνισμό;

Αν το σημερινό σύστημα επιλογής είναι αδιάβλητο, το βλέπω πολύ θετικά. Δεν ξέρω, όμως, αν είναι πράγματι έτσι. Η Eurovision στην οποία συμμετείχαμε είχε γίνει στη Λωζάννη, καθώς την προηγούμενη χρονιά είχε κερδίσει η Ελβετία με τη Σελίν Ντιόν, η οποία είχε εκπροσωπήσει τη χώρα της. Έτσι γνωρίσαμε και τη Σελίν Ντιόν, που τότε ήταν ένα νεαρό κορίτσι με απίστευτη φωνή. Αυτό μου έχει μείνει: το πόσο υπέροχα τραγουδούσε από τότε. Στη συνέχεια έκανε αυτή την τεράστια καριέρα και απογειώθηκε. Εκείνη την εποχή, όμως, ήταν απλώς ένα κορίτσι που είχε κερδίσει τη Eurovision.

Έχεις πει ότι θα πήγαινες ξανά. Το εννοούσες; Αν ναι, θα έμπαινες στη διαδικασία του διαγωνιστικού συστήματος που ισχύει σήμερα;

Εννοείται! Έχω γράψει και τραγούδια που πιστεύω ότι ταιριάζουν στον διαγωνισμό, αλλά δεν πρόλαβα να στείλω κάποιο φέτος. Μπορεί να στείλω του χρόνου. Να έχουμε την υγεία μας και βλέπουμε!

Το 2014 κέρδισες το «Your Face Sounds Familiar» ως Ψαραντώνης. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η ενσάρκωση;

Γενικά, σε αυτό το show ήμουν εκείνος που κατέβαλλε τη λιγότερη προσπάθεια στις ενσαρκώσεις. Ήταν σαν να έβγαινε όλο αυτό φυσικά από μέσα μου, κάτι που είχε παραξενέψει ακόμη και την παραγωγή. Για να καταλάβεις, έκανα πολύ λίγες πρόβες γιατί πετύχαινα τη φωνή πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πώς, αλλά συνέβαινε!

Στο μιούζικαλ Annie πριν απο χρόνια με την αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου και την Άννα Αθανασιάδη

Έζησες στην Αμερική και στην Ολλανδία, αναζητώντας τον καλλιτεχνικό σου δρόμο. Υπήρξε στιγμή που μετάνιωσες για το ότι επέστρεψες στην Ελλάδα;

Δεν το μετάνιωσα, γιατί, για κάποιον λόγο, δεν ήθελα και πολύ να μείνω στο εξωτερικό. Αν είχα παραμείνει, μπορεί να είχα καταφέρει κάτι. Ακόμη και σήμερα, που γράφω τραγούδια στα αγγλικά, όνειρό μου είναι να ακουστούν αυτά τα κομμάτια και παραέξω, όπως και τα ορχηστρικά έργα που συνθέτω, τα οποία θα μπορούσαν να «ντύσουν» ταινίες και θεατρικά έργα.

Είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος και πατέρας δύο αγοριών. Πόσο σε άλλαξε η πατρότητα και τι σου έχουν μάθει οι γιοι σου;

Κοίταξε να δεις, δεν είμαι επαγγελματίας πατέρας ούτε έχω σπουδάσει το αντικείμενο! Πολλοί κάνουν τους έξυπνους, λένε διάφορα, παριστάνουν τους δασκάλους, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά έρχονται και σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Έχει πολλή πλάκα αυτό! Έξω από τον χορό πολλά τραγούδια μπορείς να πεις. Το θέμα, όμως, είναι τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι κάνουμε και σωστά πράγματα. Έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές.

Με τη σύζυγό του Μαρία σε παλιότερη έξοδο τους

Η πατρότητα με δίδαξε ότι, αφού με αξίωσε ο Θεός να αποκτήσω έναν απόγονο, οφείλω να είμαι σωστός απέναντι σε αυτή την ευθύνη. Κανένα παιδί δεν ανήκει σε κανέναν γονέα. Αυτό είναι λάθος να το πιστεύουμε. Εμείς απλώς έχουμε αναλάβει την ευθύνη της ανατροφής του, ώστε να το προετοιμάσουμε για την κοινωνία και να μπορεί να σταθεί σε αυτήν, κάνοντας τα δικά του βήματα.

Επίσης, έχω μάθει ότι δεν μπορείς να «παρκάρεις» τα παιδιά με νταντάδες, οικιακές βοηθούς και γκουβερνάντες. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με τους γονείς τους, με τη μητέρα και τον πατέρα τους. Γι’ αυτό κι εγώ με τη γυναίκα μου, τη Μαρία, παίρναμε πάντα τα παιδιά μας μαζί μας. Κάναμε ταξίδια, πηγαίναμε από εδώ κι από εκεί, και πλέον, που ο ένας είναι 18 και ο άλλος 15,5 ετών, έχουν πολλές αναμνήσεις από τη ζωή μας μαζί.

Τώρα, τι να σου πω… Από ρόδο βγαίνει αγκάθι κι από αγκάθι βγαίνει ρόδο. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί. Πιστεύω, όμως, ότι όσο περισσότερα σωστά, ηθικά και τίμια εφόδια του έχεις δώσει τόσο περισσότερα σημεία αναφοράς θα έχει στη ζωή του.