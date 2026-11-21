Νεότερες πληροφορίες για τη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ σε ψυχιατρική κλινική δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής ήρθαν στο φως το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, με την οικογένειά του να επιθυμεί να διατηρήσει διακριτική στάση και να ζητά τον σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής.

Ο γιος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη μεταφέρθηκε για νοσηλεία την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και πρωτοβουλία συγγενικών του προσώπων. Η είδηση έγινε ευρύτερα γνωστή την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, προκαλώντας ενδιαφέρον για την κατάστασή του.

Τι αναφέρθηκε για την απόφαση των συγγενών του

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος Πέννυ Καβέτσου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN, οι στενοί συγγενείς του Γιάννη Παπαμιχαήλ παραμένουν ενωμένοι και δεν επιθυμούν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση.

Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, η απόφαση για τις ενέργειες που προηγήθηκαν της νοσηλείας του ελήφθη με γνώμονα, κατά την εκτίμηση των οικείων του, την προστασία και τη φροντίδα του. Μάλιστα, ανέφερε ότι οι συγγενείς είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει μεταξύ τους, καθώς ορισμένα ζητήματα τους οδήγησαν στην απόφαση να αναζητήσουν βοήθεια.

«Οι στενοί του συγγενείς είναι ενωμένοι σε όλο αυτό και ό,τι κι αν έχουν κάνει, το έχουν κάνει με σκοπό την αγάπη και τη προστασία του. Εκτιμούν ότι η νοσηλεία του μόνο καλό μπορεί να του κάνει και θέλουν να πιστεύουν ότι δεν θα είναι για πολύ. Η οικογένειά του είχε και επικοινωνία πριν προβεί σε αυτή την απόφαση, γιατί είδαν κάποια πράγματα και εκτίμησαν ότι πρέπει να γίνουν οι ενέργειες προκειμένου να τον βοηθήσουν»

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι συγγενείς του εκφράζουν την ελπίδα ότι η νοσηλεία δεν θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό πότε ενδέχεται να ολοκληρωθεί, ενώ η οικογένειά του επιλέγει να μην τοποθετηθεί δημόσια.