Για το διαζύγιό του από την Έλενα Τοπαλίδου, τη δημοσιότητα που πήρε η προσωπική του ζωή, αλλά και τη στάση του απέναντι στις σχέσεις και τις επιλογές του μίλησε ο Νίκος Κουρής. Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν είναι άνθρωπος που ακολουθεί αυστηρούς κανόνες, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν επιδίωξε ποτέ να τραβήξει την προσοχή μέσα από προσωπικά ζητήματα.

Ο Νίκος Κουρής βρέθηκε καλεσμένος της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «For You», όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του πορεία. Με τρεις δεκαετίες στον χώρο της υποκριτικής, έχει πλέον εξοικειωθεί με το ενδιαφέρον που δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης για τη ζωή του, ακόμη και όταν πρόκειται για δύσκολες προσωπικές στιγμές.

«Δεν είμαι καθόλου εγκρατής σε όλα στη ζωή μου»

Η συζήτηση ξεκίνησε από τον χαρακτήρα του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις επιλογές του. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν του αρέσει να περιορίζει τον εαυτό του σε συγκεκριμένα πλαίσια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την καλλιτεχνική του πορεία.

«Δεν είμαι καθόλου εγκρατής σε όλα στη ζωή μου και σε κουτάκια. Είμαι του ό,τι τύχει. Δεν είμαι συντηρητικός στη δουλειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διαζύγιο από την Έλενα Τοπαλίδου και η δημοσιότητα

Στη συνέχεια, ο Νίκος Κουρής ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την προβολή που πήρε ο χωρισμός του από την Έλενα Τοπαλίδου. Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι θεωρεί αναπόφευκτο να απασχολούν τη δημοσιότητα οι προσωπικές εξελίξεις στη ζωή ενός γνωστού ηθοποιού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμεί να τις προβάλλει.

«Το δέχομαι όπως όλοι μας που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Είναι αυτονόητο ότι θα ασχοληθούν μαζί σου όπως και να έχει. Είμαι 30 χρόνια στη δουλειά. Έχω μεγάλη εμπειρία πια με τη δημόσια εικόνα μου. Μιλάμε για το γεγονός του γάμου και του διαζυγίου», είπε.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι όλα αυτά τα χρόνια προτιμούσε να μιλά δημόσια για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και όχι να χρησιμοποιεί την προσωπική του ζωή ως μέσο προβολής. Όπως εξήγησε, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με όσα γράφτηκαν για εκείνον.

«Δεν με ένοιαζε πολύ και δεν έχω ασχοληθεί με αυτά. Δεν έχω χρησιμοποιήσει τα Μέσα και τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο για να φανώ. Μιλάω για τη δουλειά μου, δεν έχω κάνει σκάνδαλα. Αν εννοείτε αυτό ότι είμαι σε κουτάκια, είμαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα έκανα άλλο παιδί»

Ο Νίκος Κουρής αναφέρθηκε και στον γιο του, Πέτρο, ο οποίος έχει επιλέξει να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση από τον πατέρα του. Ο νεαρός σπουδάζει Βιολογία, γεγονός που χαροποιεί ιδιαίτερα τον ηθοποιό, καθώς βλέπει ότι το παιδί του ασχολείται με κάτι που το ευχαριστεί.

Ο ίδιος εξήγησε ότι δεν θα ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει το επάγγελμα του ηθοποιού. Παράλληλα, μίλησε για τις ισορροπίες στη σχέση γονέα και παιδιού, τονίζοντας ότι η φιλία είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γονεϊκό ρόλο.

«Δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποιός ο γιος μου. Σπουδάζει Βιολογία και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι χαρούμενος. Είναι σημαντικό να είσαι φίλος με το παιδί σου, αλλά δεν μπορείς να είσαι μόνο φίλος. Δεν θα έκανα άλλο παιδί. Είμαστε τυχεροί που έχουμε παιδί τον Πέτρο», εξομολογήθηκε.