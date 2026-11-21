Χωρίς καμία διάθεση να ζητήσει συγγνώμη από τον Γιάννη Πλούταρχο εμφανίστηκε η 48χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία κατηγορείται για stalking εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή. Η γυναίκα, που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα λόγω της δικαστικής διαμάχης τους, επανήλθε με νέες δηλώσεις, αμφισβητώντας τη νομική βάση της μήνυσης που έχει κατατεθεί εναντίον της.

Η Ελένη Παπαδοπούλου μίλησε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» του OPEN, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα δύο εξώδικα που έχει αποστείλει στον τραγουδιστή, ενώ επέμεινε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν, κατά την άποψή της, τη μήνυση.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για επανειλημμένη παρακολούθηση του Γιάννη Πλούταρχου από το 2019, με επισκέψεις της γυναίκας έξω από την κατοικία του, σημειώματα και συμπεριφορές που, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ενοχλούσαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τα δύο εξώδικα και οι ισχυρισμοί για τη μήνυση

Η 48χρονη υποστήριξε ότι έχει αποστείλει δύο εξώδικα στον τραγουδιστή, μέσα από τα οποία επιχειρεί να αντικρούσει τη μήνυσή του. Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Γιάννης Πλούταρχος της είχε ζητήσει να σταματήσει να τον ενοχλεί ή να επισκέπτεται το σπίτι του και ότι εκείνη αγνόησε μια τέτοια απαίτηση.

Αναφερόμενη στη δίκη του Εφετείου, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, δήλωσε:

«Όπως ξέρετε είναι η δίκη του Εφετείου στις 26 Φεβρουαρίου. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, για την τελευταία εξέλιξη, για τα εξώδικα που έχω στείλει στον μηνυτή. Είναι δύο εξώδικα που του στείλαμε. Εξηγούμε με αναλυτικά επιχειρήματα ότι η μήνυσή του είναι παράνομη και νομικά αβάσιμη. Δηλαδή δεν υπάρχει αποδεικτικό ότι ο μηνυτής μου είπε να μην τον ξαναενοχλήσω ή να μην ξαναπάω σπίτι του κι εγώ το παραβίασα. Ως εκ τούτου είμαι νόμιμη, άρα η μήνυσή του είναι εντελώς παράνομη.

«Δεν υπάρχει συγγνώμη από εμένα»

Η Ελένη Παπαδοπούλου δεν περιορίστηκε στην αμφισβήτηση της μήνυσης. Αναρωτήθηκε γιατί ο τραγουδιστής, εφόσον αισθανόταν φόβο, δεν είχε προσφύγει σε ασφαλιστικά μέτρα, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε υπάρξει συζήτηση για την υπογραφή συμφωνητικού, η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Η 48χρονη επέμεινε επίσης ότι την ενοχλεί ο χαρακτηρισμός «stalker», τον οποίο απορρίπτει. Μάλιστα, στο τέλος των δηλώσεών της χρησιμοποίησε μια φράση που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής τη δεχόταν, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς της.

«Επίσης στο ίδιο εξώδικο αναφέρουμε κι άλλα πράγματα, ότι δεν είχε πάρει ασφαλιστικά μέτρα στο σπίτι του ποτέ, γεγονός που είναι περίεργο. Πώς φοβάσαι ένα άτομο και δεν παίρνεις ασφαλιστικά μέτρα, ότι είχε συμφωνήσει να κάνουμε ένα συμφωνητικό, μετά είπε όχι. Κανονικα γίνεται μήνυση, αλλά δεν θέλω να μπλεχτώ σε τέτοιες ιστορίες, γιατί η μήνυσή που έχει καταθέσει είναι παράνομη. Τα Πρωτοβάθμια διαστήρια συνήθως μπορεί να κάνουν κάποια λάθη, γι αυτόν τον λόγο πας στο Εφετείο μετά. Δεν υπάρχει συγγνώμη από εμένα, γιατί η μήνυση είναι παράνομη. Σαφώς με ενοχλεί ο χαρακτηρισμός stalker γιατί δεν ισχύει. Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει την αντίρρησή του. Δηλαδή με δεχόταν να σας το πω έτσι και κανένας δεν ξέρει και τι γινόταν ».