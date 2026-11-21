Στο Λονδίνο βρίσκεται από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος απολαμβάνει τις βόλτες του στη βρετανική πρωτεύουσα και μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» επέλεξε να επισκεφθεί την πόλη την περίοδο που οι δρόμοι και τα καταστήματα έχουν ήδη φορέσει τα γιορτινά τους, ενώ μια στάση του στον κόσμο του Χάρι Πότερ τράβηξε την προσοχή.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε αρχικά μια εντυπωσιακή νυχτερινή φωτογραφία του Λονδίνου από ψηλά. Στο στιγμιότυπο φαίνονται τα φωτισμένα κτίρια της πόλης, ενώ ανάμεσα στα δέντρα διακρίνονται τα πολύχρωμα παιχνίδια ενός λούνα παρκ και μια μεγάλη ρόδα, δημιουργώντας ένα γιορτινό σκηνικό.

Η βόλτα στο κατάστημα του Χάρι Πότερ

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ο παρουσιαστής βρέθηκε στην πολυσύχναστη Όξφορντ Στριτ, όπου έκανε μια ιδιαίτερη στάση σε κατάστημα αφιερωμένο στον Χάρι Πότερ. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μπροστά στη χριστουγεννιάτικη βιτρίνα, η οποία είχε διακοσμηθεί με στοιχεία από τον μαγικό κόσμο του αγαπημένου ήρωα.

Πίσω από τον Γιώργο Λιάγκα βρίσκονταν δύο κούκλες ντυμένες με τις χαρακτηριστικές μαθητικές στολές του Χόγκουαρτς, ενώ ανάμεσά τους δέσποζε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με μοβ στολίδια και χρυσές κορδέλες. Αντί για το παραδοσιακό αστέρι, στην κορυφή του δέντρου είχε τοποθετηθεί το γνωστό Καπέλο της Επιλογής από τις ιστορίες του Χάρι Πότερ.

Η επίσκεψή του δεν περιορίστηκε στη φωτογραφία. Λίγο αργότερα, ο παρουσιαστής ανέβασε και ένα βίντεο από την είσοδο του καταστήματος, δείχνοντας την ουρά που είχαν σχηματίσει οι επισκέπτες για να μπουν μέσα.

«Αναμονή μια ωρίτσα για να μπεις», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε.