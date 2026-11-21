Ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχτηκε τη Σούπερ Κική στο νέο επεισόδιο του «Last Call», του vidcast του «Φιλελευθέρου» της Κύπρου, σε μια σπάνια συνέντευξη μίας από τις πιο επιδραστικές influencers της Ελλάδας, με χιλιάδες ακολούθους και θαυμαστές αφού, όπως αναφέρει, «ό,τι έχει να πει τα λέει στο κανάλι της, γι’ αυτό και έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έχει να δώσει συνέντευξη».

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της η Σούπερ Κική αναφέρεται και στον Γιώργο Λιάγκα, σχολιάζοντας αρχικά, απευθυνόμενη στον Λάκη Γαβαλά: «Εσύ, δεν έχεις haters, είσαι ένας αγαπητός χαρακτήρας. Κι εγώ είμαι ένας αγαπητός χαρακτήρας. Δεν είσαι ο Λιάγκας που είναι στάνταρ (σ.σ. αρνητικός). Έχει κι αυτούς που τον αγαπάνε, αλλά είναι στάνταρ κακός ρόλος. Νομίζω πως κανένας απ’ τους δυο μας δεν είναι κακός ρόλος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Σούπερ Κική επανέρχεται στον Γιώργο Λιάγκα, κι αναρωτιέται: «Αλλά γιατί να είναι ρόλος ο Λιάγκας; Μπορείς να κάνεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ρόλο; Έτσι είναι ο άνθρωπος! Γιατί να είναι ρόλος; Μπορεί με τα χρόνια να μπήκε και σε μια μορφή ρόλου, μόνος του και κατά λάθος. Το να είναι μια περσόνα, ναι, σίγουρα. Γιατί είναι η περσόνα του Ελληναρά, το “να μ’ αγαπάνε οι πολύ basic Ελληναράδες”. Αυτό έχει στο μυαλό του! Όπως κι εγώ έχω στο μυαλό μου να με αγαπάει η νεολαία, ας πούμε. Και εκεί κεντράρω. Οπότε, αυτά που θα πω θα απευθύνονται πιο πολύ εκεί. Ε, άμα απευθύνεσαι στη θεία, μάλλον θα πεις πράγματα για θείες…».