Μια απρόσμενη παραδοχή έκανε ο Θέμης Γεωργαντάς μέσα από την εκπομπή του στο Mad, όταν κλήθηκε να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με τις διατροφικές του συνήθειες: αν έχει καταναλώσει ποτέ ληγμένο φαγητό.

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να απαντήσει καταφατικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως εξακολουθεί να καταναλώνει ορισμένα προϊόντα και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Όπως εξήγησε, βασικό κίνητρό του είναι ότι δεν θέλει να πετάει φαγητό, καθώς τον ενοχλεί η σπατάλη.

«Έχω φάει ληγμένο φαγητό και συνεχίζω να τρώω ληγμένο φαγητό. Πριν παρεξηγηθώ να πω το εξής: επειδή δεν μου αρέσει η σπατάλη φαγητού και δεν μου αρέσει να πετάω το φαγητό, δυστυχώς το κάνει αρκετός κόσμος, κάποιες ντομάτες – κέτσαπ που να είναι σφραγισμένες, κάψουλες καφέ, μέλι, ζυμαρικά, πάρα πολλά προϊόντα, μπορείς να τα καταναλώσεις άνετα. Υπάρχουν κάποιες τροφές που υπάρχει μεν ημερομηνία λήξης αλλά μπορείς να τις καταναλώσεις και μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση ας πούμε η μουστάρδα να χαλάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Θέμης Γεωργαντάς μοιράστηκε και ένα πρόσφατο περιστατικό από την καθημερινότητά του, κατά το οποίο κατανάλωσε φαγητό χωρίς να αντιληφθεί ότι ένα από τα υλικά που χρησιμοποίησε είχε περάσει την ημερομηνία που αναγραφόταν στη συσκευασία.

«Πρόσφατα χωρίς να το ξέρω έφτιαξα μακαρόνια με κιμά και αφού έφαγα κανονικά, είδα μετά από λίγο ότι η συσκευασία με τα μακαρόνια είχε λήξει πριν από λίγους μήνες», αποκάλυψε.

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